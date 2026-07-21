باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، گفت: ساعت ۲۰:۲۹ شامگاه سهشنبه، وقوع یک مورد آتشسوزی در یک ساختمان تجاری واقع در تهرانپارس، فلکه دوم، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. بلافاصله سه ایستگاه آتشنشانی به همراه دو دستگاه نردبان هیدرولیکی، یک خودروی حامل تجهیزات تنفسی و یک تانکر آب به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: محل حادثه یک پاساژ پنجطبقه بود که یک رستوران نیز روی پشتبام آن قرار داشت و با احتساب آن، ساختمان ششطبقه محسوب میشد. آتشسوزی در یک باب مغازه حدود ۱۲ متری در طبقه پنجم رخ داده بود. این مغازه در زمینه فروش مواد دخانی فعالیت میکرد و بهطور کامل شعلهور شده بود.
ملکی اذعان کرد: دود بسیار غلیظی تمام طبقات ساختمان را فرا گرفته بود، بهگونهای که دود تا طبقه همکف نیز نفوذ کرده بود. در زمان وقوع حادثه، تعداد زیادی از فروشندگان، خریداران و مراجعهکنندگان در پاساژ حضور داشتند و در شرایط ناایمنی قرار گرفتند.
وی اظهار داشت: بررسیها نشان داد بیش از ۱۰۰ نفر در این مرکز تجاری حضور داشتند. بخشی از افراد پیش از رسیدن نیروهای آتشنشانی موفق به خروج شدند و تعدادی دیگر نیز با کمک آتشنشانان از ساختمان خارج شدند.
ملکی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی یا مصدوم جدی نداشت. تنها یک مرد جوان دچار دودگرفتگی شد که برای ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تصریح کرد: عملیات اطفای حریق با استفاده از نردبانهای هیدرولیکی از بیرون ساختمان و همچنین با نفوذ نیروهای عملیاتی به داخل آغاز شد. آتشنشانان برای تخلیه دود و ایمنسازی محل، مسیرهای ارتباطی با فضای آزاد از جمله پنجرهها، شیشهها و راههای دسترسی به پشتبام را باز کردند تا دود بهطور کامل تخلیه شود.
وی خاطر نشان کرد: پس از اطفای کامل حریق، تخلیه دود و ایمنسازی محل، ساختمان به مالکان تحویل داده شد و آتشنشانان به عملیات خود پایان دادند.
منبع: مهر