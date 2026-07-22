معاون اربعین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان سیستان و بلوچستان از افزایش ۲۰ درصدی تعداد مواکب استان نسبت به سال گذشته خبر داد .

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی نوروزپور گفت: ۱۴ موکب استان با استقرار در شهر‌های نجف اشرف، کربلای معلی، بلد و سامرا، آماده ارائه خدمات گسترده رفاهی، فرهنگی، درمانی و تغذیه‌ای به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند.

غلامعلی نوروزپور با اشاره به آغاز فرآیند ثبت و ساماندهی مواکب استان اظهار داشت: مسئولان مواکب از نخستین روز ماه صفر با مراجعه به سامانه mokeb.atabat.org نسبت به ثبت اطلاعات، اعلام محل استقرار، نوع خدمات، میزان خدمت‌رسانی و معرفی خادمان خود اقدام می‌کنند تا هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران انجام شود.

وی افزود: امسال ۱۴ موکب از استان سیستان و بلوچستان در شهر‌های نجف اشرف، کربلای معلی، بلد و سامرا مستقر خواهند شد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت گسترده خیرین، در مسیر پیاده‌روی (مشایه) و محل استقرار مواکب، خدمات متنوعی را به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) ارائه خواهند کرد.

نوروزپور با بیان اینکه خدمات مواکب استان تنها به اسکان و تغذیه محدود نمی‌شود، تصریح کرد: زائران در مواکب استان از خدماتی همچون اسکان، توزیع غذا، آرایشگاه، خیاطی، کفاشی، تعمیر ویلچر و کالسکه، حمل زائران با ویلچر، خدمات بهداشتی، امانت‌داری، اینترنت (وای‌فای) رایگان، ایستگاه‌های شارژ تلفن همراه و فضای اختصاصی نگهداری کودک بهره‌مند خواهند شد.

وی ادامه داد: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با کاروان‌های اعزام‌کننده، تلاش شده است خدمات اسکان برای زائران و هم‌استانی‌های عزیز سیستان و بلوچستان در مواکب استان پیش‌بینی شود تا این عزیزان در طول حضور در عتبات عالیات از خدمات مناسب و مطلوب بهره‌مند شوند.

معاون اربعین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی مواکب گفت: علاوه بر برگزاری محافل قرآنی، جلسات معرفتی، مراسم روضه، سخنرانی، مداحی و پاسخگویی به مسائل شرعی، یک تریلی حامل کتب، ادعیه و اقلام فرهنگی از سوی استان به کشور عراق اعزام شده است تا در مسیر پیاده‌روی (مشایه) و مواکب میان زائران توزیع شود.

وی با اشاره به خدمات گسترده تغذیه‌ای مواکب اظهار داشت: روزانه بیش از۱۰۰ هزار وعده صبحانه، ناهار و شام توسط مواکب سیستان و بلوچستان میان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توزیع خواهد شد.

نوروزپور افزود: آبدارخانه‌ها و سقاخانه‌های مواکب به صورت ۲۴ ساعته فعال بوده و در تمام ساعات شبانه‌روز با توزیع چای، شربت، دمنوش، قهوه، کلوچه سیستانی، خرما و سایر میان‌وعده‌ها از زائران پذیرایی می‌کنند.

وی درباره روند آماده‌سازی مواکب اظهار داشت: هر موکب دارای ۹ عضو هیئت امنا و یک مدیر اجرایی است و برنامه‌ریزی برای اربعین سال آینده بلافاصله پس از پایان اربعین آغاز می‌شود تا مواکب با آمادگی کامل از دهم ماه صفر خدمات‌رسانی خود را آغاز کنند.

معاون اربعین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه خادمان مواکب خبر داد و افزود: این دوره‌ها با مشارکت دستگاه‌های مرتبط و با محوریت مباحث ایمنی، امنیتی، انتظامی، بهداشتی و درمانی برگزار شده است تا خادمان مواکب با آمادگی کامل به زائران خدمت‌رسانی کنند.

نوروزپور یکی از جلوه‌های ارزشمند اربعین امسال را مشارکت گسترده اقوام و مذاهب مختلف استان در خدمت‌رسانی عنوان کرد و گفت: مواکبی از سراسر استان در این حرکت عظیم مردمی حضور دارند و برادران اهل سنت سیستان و بلوچستان نیز با پوشش سنتی و بومی استان در مواکب مستقر در بلد و سامرا، دوشادوش سایر خادمان به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمت می‌کنند که این موضوع نمادی از وحدت، همدلی و ارادت مردم استان به فرهنگ عاشورا است.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل خیرین در برپایی مواکب افزود: تمامی تجهیزات، امکانات و اقلام مورد نیاز مواکب با مشارکت خیرین تأمین می‌شود و بخش قابل توجهی از تجهیزات نیز در انبار‌های مواکب در کشور عراق نگهداری می‌شود. خیرین شیعه و اهل سنت استان همواره با کمک‌های نقدی، غیرنقدی و نذورات خود، نقش ارزشمندی در استمرار خدمت‌رسانی به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) ایفا کرده‌اند.

منبع ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان سیستان و بلوچستان