بامداد امروز صدای انفجار در منطقه نارمک شهروندان را نگران کرده بود.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران در توضیح این حادثه گفت: ساعت دو و چهار دقیقه بامداد امروز حادثه انفجار با آدرس محله نارمک میدان نود و پنج اعلام شد و دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند و در کمتر از چهار دقیقه به محل ‌رسیدند.

جلال ملکی افزود: در حیاط ۱۵ متری یک منزل دو طبقه قدیمی که خودروی ام وی ام سواری هم داخل آن بوده، مالک با ورق‌های پلاستیکی و میله‌های فلزی سایه بانی ایجاد کرده بود و کنتور گاز هم زیر همین قسمت قرار داشت که به علت نشت گاز و انباشته شدن در این محیط بسته، جرقه انفجاری رخ داده است.

به گفته او، خوشبختانه این انفجار منجر به آتش‌سوزی یا تخریب منزل نشده بود اما صدایش در کوچه‌های اطراف شنیده شد.

این انفجار باعث شد میله‌ها و ورق‌های پلاستیکی به اطراف پرتاب شده بود و دو سه تا از شیشه‌های همین منزل هم شکسته و به خودروی ام وی ام هم خسارت جزئی زد، اما حادثه مصدومی نداشت.

وی در پایان گفت: حوالی ساعت سه بامداد هم محل تحویل عوامل انتظامی و عوامل گاز شد.