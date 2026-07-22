ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مرحله بیست و یکم عملیات صاعقه، یگان‌های ارتش تروریستی آمریکا در پادگان الدوحه کویت را، هدف حملات پهپادی قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پاسخ به تکرار تعدی دشمن خبیث به مناطقی از کشورمان،ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله بیست و یکم عملیات صاعقه، ساعاتی پیش،  انبارهای مهمات و تجهیزات لجستیکی مرکز فرماندهی نیروهای زمینی ارتش جنایتکار آمریکا در پادگان الدوحه در غرب کویت را هدف پرحجم پهپادهای انهدامی خود قرار داد.

 الدوحه، از مهمترین و اصلی‌ترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در غرب کویت و یک مرکز پشتیبانی برای نظامیان آمریکایی حاضر در غرب آسیاست که حجم زیادی از تجهیزات و سربازان نیروی زمینی آمریکا به همراه نیروهای دریایی و هوایی در آن مستقر هستند.

ارتش تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با اتحاد مقدس، آماده مقابله قاطع با هرگونه توطئه و ماجراجویی جدید دشمن هستند.

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برچسب ها: ارتش ایران ، پایگاه آمریکا ، حمله پهپادی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
سلام و درود خدا بر رزمندگان اسلام
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۳۱ تير ۱۴۰۵
شما بزنید. ما پشت شما هستیم و از شما حمایت می کنیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۵ ۳۱ تير ۱۴۰۵
بنده از حملات پهپادی ارتش به پایگاه و مراکز مهم آمریکا در کویت همه جانبه استقبال می کنم و از این بابت از ارتش تشکر و قدردانی می کنم
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