الدوحه، از مهمترین و اصلی‌ترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در غرب کویت و یک مرکز پشتیبانی برای نظامیان آمریکایی حاضر در غرب آسیاست که حجم زیادی از تجهیزات و سربازان نیروی زمینی آمریکا به همراه نیروهای دریایی و هوایی در آن مستقر هستند.

ارتش تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با اتحاد مقدس، آماده مقابله قاطع با هرگونه توطئه و ماجراجویی جدید دشمن هستند.