در پی ایجاد محدودیت برای فعالیت یکی از پایگاه‌های خبری حوزه فوتبال بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بخش رسانه ای تیم ملی فوتبال ایران در بیانیه ای اعلام کرد: اکنون که به‌صورت رسمی اعلام شده است محدودیت ایجادشده هیچ ارتباطی با سخنان سرمربی تیم ملی فوتبال نداشته، انتظار می‌رود افرادی که بر اساس اطلاعات نادرست و بدون برخورداری از مستندات کافی، چنین ارتباطی را مطرح کرده‌اند، در راستای رعایت انصاف حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری رسانه‌ای و تنویر افکار عمومی، نسبت به اصلاح صریح مطالب منتشرشده اقدام کنند.

نکته قابل تأمل آن است که مجری محترم برنامه، بلافاصله پس از بیان این ادعای بی‌اساس، ابراز امیدواری می‌کند که چنین موضوعی صحت نداشته باشد؛ در حالی که طرح یک اتهام در برابر افکار عمومی و سپس ابراز امیدواری نسبت به نادرست بودن آن، نمی‌تواند جایگزین بررسی دقیق، استناد به اطلاعات معتبر و رعایت اصول حرفه‌ای در بیان مطالب شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال همواره برای رسانه‌ها، خبرنگاران و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی احترام قائل بوده و نقد رسانه‌ای را بخشی جدایی‌ناپذیر از فضای حرفه‌ای فوتبال می‌داند. طبیعی است که ایشان نیز همانند هر فرد دیگری، در برابر انتقادها، مخالفت‌های علنی و حتی برخی اظهارنظر‌های خارج از چارچوب فنی، حق پاسخ‌گویی و دفاع از دیدگاه‌ها و عملکرد خود را داشته باشد.

با این حال، تمامی مواضع و پاسخ‌های سرمربی تیم ملی در چارچوب مباحث فوتبالی مطرح شده و هیچ‌گاه با هدف ایجاد محدودیت برای یک رسانه، آسیب رساندن به فعالیت حرفه‌ای خبرنگاران یا تضییع حقوق و معیشت فعالان رسانه‌ای بیان نشده است.

انتساب مستقیم یا غیرمستقیم چنین اقداماتی به سرمربی تیم ملی، بدون ارائه سند و مدرک معتبر، علاوه بر آنکه با اصول حرفه‌ای و اخلاق رسانه‌ای مغایرت دارد، می‌تواند موجب خدشه‌دار شدن اعتبار و جایگاه تیم ملی شود. ازاین‌رو، تیم ملی ضمن درخواست برای اصلاح و شفاف‌سازی مطالب مطرح‌شده، حق پیگیری موضوع از مسیر‌های قانونی، حقوقی و رسانه‌ای را برای خود محفوظ می‌داند.

بخش رسانه‌ای تیم ملی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ حرمت متقابل میان اهالی فوتبال و رسانه، معتقد است نقد، پاسخ‌گویی و اختلاف‌نظر باید در فضایی حرفه‌ای، اخلاقی، مسئولانه و مبتنی بر واقعیت دنبال شود و هیچ اختلاف‌نظر فوتبالی نباید به طرح اتهامات اثبات‌نشده یا نسبت دادن موضوعاتی خارج از حیطه مسئولیت افراد منجر شود.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، فدراسیون فوتبال
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