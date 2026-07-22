باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار برگشت مرحله نهایی سی و چهارمین دوره رقابت‌های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز (سه شنبه ۳۰ تیر) در تهران و میان دو تیم پتروشیمی و سپاهان برگزار شد. در این دیدار تیم سپاهان حریف مدعی خود را با شکست ٣ بر ٢ مواجه کرد.

بدین ترتیب تیم سپاهان عنوان قهرمانی سی و چهارمین دوره رقابت‌های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور را به خود اختصاص داد.

سپاهان که سال حضور در لیگ برتر تنیس روی میز را تجربه می‌کرد موفق به کسب عنوان قهرمانی شد در حالیکه حریفش مدافع عنوان قهرمانی بود.