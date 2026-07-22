سید مجتبی حسینی با توافق با مدیران نساجی مازندران، هدایت این تیم را برای فصل آینده لیگ برتر بر عهده گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه نساجی مازندران از توافق با سید مجتبی حسینی سرمربی فصل گذشته آلومینیوم اراک برای هدایت نساجی در فصل آینده لیگ برتر فوتبال ایران خبر داد.

حسینی که حدود ۱۵ سال پیش فعالیت مربیگری خود را با حضور در کادر فنی نساجی به عنوان دستیار یحیی گل‌محمدی آغاز کرده بود، پس از چند سال فعالیت به عنوان مربی و دستیار در تیم‌های مختلف، هدایت تیم‌های گل‌ریحان البرز، ذوب‌آهن اصفهان، نفت مسجدسلیمان، پیکان تهران و آلومینیوم اراک را بر عهده گرفت.

نساجی فصل گذشته را در لیگ دسته اول فوتبال ایران با هدایت فراز کمالوند آغاز کرد. این تیم تا پایان هفته بیست‌ویکم مسابقات با هدایت کمالوند در صدر جدول قرار داشت، اما پس از جدایی توافقی این سرمربی، غلامرضا عنایتی از هفته بیست‌ودوم هدایت نساجی را بر عهده گرفت.

عنایتی در ادامه فصل موفق شد نساجی را به عنوان قهرمانی لیگ دسته اول برساند و زمینه بازگشت این تیم به لیگ برتر را فراهم کند. با این حال، او پس از پایان فصل تصمیم به جدایی از نساجی گرفت تا مدیران باشگاه برای انتخاب سرمربی جدید وارد مذاکره با گزینه‌های مختلف شوند.

نساجی مازندران در فصل اخیر لیگ دسته اول فوتبال ایران با کسب عنوان قهرمانی، پس از یک فصل دوری، بار دیگر به لیگ برتر بازگشت و اکنون با انتخاب سید مجتبی حسینی، خود را برای حضور در بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کند.

برچسب ها: سید مجتبی حسینی ، نساجی مازندران ، لیگ برتر فوتبال
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