تیم ملی شنا ایران در دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی رده‌های سنی آسیا ۹ مدال شامل ۲ طلا، ۲ نقره و ۵ برنز کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی شنای ایران با ترکیب علیرضا عرب، کیارام کیانی، دانیال جهانگیری، محمدمهدی غلامی، پارسا شهشهانی و امیرعلی ثابتی و با هدایت میثم سعادتی (مربی) و جمال چاوشی‌فر (سرپرست)، مسابقات را با کسب ۹ مدال به پایان رساند.

دو مدال طلای ایران توسط محمدمهدی غلامی در ماده ۱۰۰ متر پروانه و علیرضا عرب در ماده ۵۰ متر قورباغه به دست آمد.

در بخش تیمی نیز تیم ۱۰۰×۴ متر آزاد با ترکیب کیارام کیانی، امیرعلی ثابتی، محمدمهدی غلامی و دانیال جهانگیری و تیم ۱۰۰×۴ متر مختلط تیمی با ترکیب پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، محمدمهدی غلامی و دانیال جهانگیری، هر دو به مدال نقره دست یافتند.

پنج مدال برنز شنا نیز توسط دانیال جهانگیری در مواد ۲۰۰ متر آزاد و ۱۰۰ متر آزاد، پارسا شهشهانی در ۲۰۰ متر کرال پشت، امیرعلی ثابتی در ۵۰ متر آزاد و ماده ۱۰۰×۴ متر آزاد تیمی با ترکیب کیارام کیانی، محمدمهدی غلامی، امیرعلی ثابتی و دانیال جهانگیری کسب شد.

در مجموع، از ۹ مدال تیم شنا، ۴ مدال در رقابت‌های انفرادی و ۵ مدال در مواد امدادی به دست آمد؛ آماری که نشان دهنده عملکرد موفق شناگران ایران هم در مسابقات انفرادی و هم در رقابت‌های تیمی است.

برچسب ها: مسابقات شنا ، شنا ، شنای قهرمانی آسیا
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