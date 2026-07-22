مدیرعامل شرکت شهر فروگاهی امام خمینی گفت:تمامی زیرساخت‌ها، فرآیندهای عملیاتی و خدمات‌رسانی برای خدمت به زائران اربعین فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رامین کاشف‌آذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، از آمادگی کامل این فرودگاه برای انجام عملیات پروازهای اربعین حسینی خبر داد و گفت: تمامی زیرساخت‌ها، فرآیندهای عملیاتی و خدمات‌رسانی برای خدمت به زائران فراهم شده است.

وی اظهار کرد: فرودگاه امام خمینی (ره) در چارچوب برنامه‌ریزی‌های ستاد اربعین وزارت راه و شهرسازی و با اجرای تمهیدات ابلاغی مقام عالی وزارت، آمادگی کامل برای میزبانی از زائران اربعین را دارد و همه فرآیندهای مربوط به پذیرش و اعزام مسافران پیش‌بینی و آماده‌سازی شده است.

کاشف‌آذر با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با دستگاه‌های مختلف در استان تهران افزود: هماهنگی‌های لازم به‌صورت کامل با مجموعه‌های مرتبط انجام شده تا روند خدمت‌رسانی به زائران بدون مشکل و با حداکثر کیفیت صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بیان اینکه ترمینال سلام یکی از اصلی‌ترین پایانه‌های اعزام زائران اربعین است، تصریح کرد: ترمینال سلام آمادگی کامل برای پذیرش و اعزام مسافران اربعین را دارد و تمامی امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز در این ترمینال مهیا شده است.

وی خاطرنشان کرد: زائران می‌توانند با اطمینان خاطر به فرودگاه مراجعه کنند و سفر هوایی خود را بدون مشکل آغاز کرده و مسیر زیارت خود را ادامه دهند.

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برچسب ها: فرودگاه ، حمل‌ونقل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
آمادگی فرودگاهی زمانی مفهوم واقعی پیدا می کند که
اجحاف های نجومی به زائرین تعطیل شود !!!
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