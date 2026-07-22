در جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور قلعه نویی از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ تقدیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال، تاج رئیس فدراسیون فوتبال، کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک، اسبقیان معاون توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش، برگزار شد.

راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون با وزیر ورزش و جوانان بیان کرد: در این جلسه مسئولان فدراسیون فوتبال و تیم ملی از اقداماتی که در راستای ارتقاء شاخص‌های فنی اتفاق افتاده و همچنین عملکرد قابل دفاع تیم ملی در این جام جهانی نکاتی را مطرح کردند.

وی افزود: آنچه که برای ما بسیار مهم بود، این بود که ما در این جام‌جهانی، نه‌تنها به طراحی‌هایی که میزبان یعنی دولت آمریکا برای به شکست تیم ملی ما در دستور کار قرار داده بود، نباختیم؛ بلکه عملاً کشور میزبان در برابر اقتدار و توانایی برنامه‌ریزی و تیم ملی ما کاملاً سردرگم و سرگردان شده بود.

راستینه در ادامه گفت: خوشبختانه ایستادگی اعضای تیم ملی در زمین و خارج از زمین بازی، روحیه جنگندگی آنها، باورشون به پرچم و مردم کشورشان در میدان تجلی پیدا کرد و روح ورزش قوی در مستطیل سبز توسط بازیکنان تیم ملی به نمایش گذاشته شد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی ادامه داد: البته نمایندگان بر نکاتی ازجمله درخصوص ضرورت اصلاح نسلی در ورزش فوتبال و تغییر نسل تاکید داشتند و اتفاق نظر بر این بود که امروز باید به سمت جوانگرایی برای آینده حرکت کنیم.

وی خاطر نشان ساخت: همچنین با توجه به عملکرد قابل قبول و قابل دفاع تیم ملی نسبت به عملکرد تیم ملی در دو جام جهانی قبلی با سرمربی خارجی، تاکید اعضای کمیسیون و شخص وزیر ورزش و فدراسیون فوتبال بر این است که ما با سرمربی ایرانی نتایج قابل اتکایی گرفتیم، لذا باید از سرمربی ایرانی حمایت کنیم.

راستینه افزود: امروز همچنین جمع‌بندی آماده‌سازی تیم‌های ملی برای مسابقات آسیایی ناگویا ژاپن توسط معاونت توسعه وزارت ورزش و کمیته ملی پارا المپیک ارائه شد و تأکید اعضای کمیسیون بر این بود که ما باید بتوانیم از نتایجی که سنوات گذشته گرفتیم، عبور کنیم و نتایج قابل قبول‌تری را کسب کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: نکاتی هم درخصوص ضرورت رتبه‌بندی فدراسیون‌ها و برنامه‌ریزی فدراسیون‌ها در خصوص میزان تحقق برنامه‌های فدراسیون‌ها مطرح و مقرر شد این رتبه‌بندی در وزارتخانه در دستور کار قرار بگیرد؛ تا فدراسیون‌هایی که صاحب برنامه هستند مورد تجلیل و تقدیر قرار بگیرند و در فدراسیون‌هایی که توانایی برنامه‌ریزی ندارند، یا باید این آموزش انجام شود، یا نسبت به تغییر مدیریت آنها اقدام شود.

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ، تیم ملی فوتبال ایران ، امیر قلعه نویی ، احمد دنیامالی ، وزارت ورزش و جوانان ، مهدی تاج
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