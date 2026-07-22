نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران زیرساخت مرکزی داده آمازون در بحرین که یکی از گره‌های کلیدی تبادل اطلاعات ارتش آمریکا است را در موج ۲۴ عملیات نصر ۲ هدف قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - منطقه ابری آمازون در بحرین که با شناسه انحصاری me-south-۱ شناخته می‌شود، نخستین پایگاه متمرکز پردازش داده شرکت آمازون در خاورمیانه است که در سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی شد.

تاسیسات آمازون در بحرین شریان اصلی و مغز متفکر پردازش اطلاعاتی واشنگتن و متحدانش در خلیج فارس است.

آمازون یکی از چهار پیمانکار اصلی وزارت جنگ آمریکا در قرارداد «قابلیت ابری نبرد مشترک»(JWCC) به ارزش ۹ میلیارد دلار است.

این قرارداد به پنتاگون اجازه می‌دهد پردازش ابری، تحلیل داده و ابزارهای هوش مصنوعی را در لبه‌های عملیاتی و پایگاه‌های منطقه‌ای مستقر کند.

منبع: سپاه

برچسب ها: سپاه پاسداران ، پایگاه آمریکا ، آمازون
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۳۱ تير ۱۴۰۵
الحمدلله دست مریزاد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
یکی یکی دستان این جنایتکاران در منطقه قطع کنید به امید حق علیه باطل.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۳۱ تير ۱۴۰۵
بنده همه جانبه استقبال می کنم و از این بابت از نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکر و قدردانی می کنم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
تا خودشان باشند همه امکانات و تجهیزات و خاک و پایگاه و بندر و پول و تجهیزات به متجاوزان ندهند
شریکهای متجاوز و همپیمانانشان همانند متجاوزان و چه بسا بدترند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
فقط تصرف زمینی چاره کاره
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