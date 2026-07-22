باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - کوروش زارعی، دبیر دهمین همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به برگزاری این همایش از سوم تا سیزدهم مرداد ماه در کشور عراق، گفت: امسال با انتخاب ۱۳ گروه نمایشی در ژانرهای مختلف اجراها را در ۱۰ تا ۱۱ نقطه از مسیر پیادهروی اربعین خواهیم داشت. همچنین با توجه به گرمای هوا، برنامهها عمدتاً از نزدیکی غروب تا شب اجرا میشوند.
زارعی ادامه داد: دلیل ماندگاری ۱۰ ساله این همایش ادای دین هنرمندان به نهضت عاشورا و تجدید عهد با امام زمان (عج) است و این حرکت فرهنگی هر سال پربارتر از قبل ادامه یابد.
وی یکی از مهمترین رویکردهای امسال را تولید آثار متناسب با رویدادهای روز جهان اسلام دانست و افزود: در این دوره، سه اثر نمایشی با موضوع شهادت رهبر شهید و نیز تقابل با آمریکا و اسرائیل تولید شده که به دو زبان فارسی و عربی در موکبهای مختلف اجرا میشود.
دبیر این رویداد، شعار امسال همایش را برگرفته از فرمایش امام حسین (ع) مبنی بر «مثلی لا یبابع مثل یزید» (هیهات من الذله) اعلام کرد و گفت: هنرمندان با الهام از این شعار، در مسیر تمدن نوین اسلامی گام برمیدارند.