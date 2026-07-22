باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

افرادی که به پرورش میگو علاقه‌مند هستند باید چه کنند؟ + فیلم

رئیس پژوهشکده میگوی کشور در خصوص پرورش میگو نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا قائدی، رئیس پژوهشکده میگوی کشور در گفتگو با برنامه صبح بخیر ایران در مورد پرورش میگو توضیحاتی ارائه کرد. 

 
مطالب مرتبط

لایروبی نکردن کانال ها مشکل مزرعه پرورش میگوی تیاب

افرادی که به پرورش میگو علاقه‌مند هستند باید چه کنند؟ + فیلم
young journalists club

افت ۵۰ درصدی برداشت میگوی پرورشی در هرمزگان

ذخیره‌سازی بچه میگو در ۳۱۵۰ استخر پرورشی استان بوشهر

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم
۶۸۲

باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
آثار حملات اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم
۶۶۹

آثار حملات اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم
۶۶۸

ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم
۶۱۲

مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
مگر اسپانیا چه کاری برای ایران انجام داد که رئیس‌جمهور پیروزی آنها را تبریک گفت؟ + فیلم
۵۷۴

مگر اسپانیا چه کاری برای ایران انجام داد که رئیس‌جمهور پیروزی آنها را تبریک گفت؟ + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha