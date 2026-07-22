باشگاه خبرنگاران جوان - مارکو روبیو در اجلاس کشورهای آسه آن در فیلیپین ادعا کرد: مشکل این است که ایران به اندازه کافی در مورد مذاکرات جدی نیست.
به ادعای وی، «آمریکا از گفتوگو و حل مناقشه استقبال می کند. مسدود کردن یک آبراه بینالمللی سابقه خطرناکی ایجاد کرده است که میتواند در سایر نقاط جهان از جمله در آسیا تکرار شود.»
وی افزود: اقتصاد جهانی و همچنین قوانین تجارت بینالمللی و بازرگانی مورد تهدید قرار گرفتهاند، این امر نباید مجاز باشد.
درحالیکه آمریکا دو بار در میان مذاکرات اقدام به تجاوز نظامی به ایران کرد، روبیو مدعی شد: اگر آنها جدی باشند، ما هم جدی هستیم. اگر نباشند، ما هر کاری که لازم باشد برای محافظت از منافع خود و همچنین منافع متحدانمان انجام خواهیم داد.
منبع: ایرنا