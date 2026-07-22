درحالی‌که ایران همواره آماده مذاکره بوده و آمریکا با پشت کردن به اصل گفت‌و‌گو به خاک ایران تجاوز کرده است، وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که واشنگتن از مذاکره با ایران استقبال می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مارکو روبیو در اجلاس کشورهای آسه آن در فیلیپین ادعا کرد: مشکل این است که ایران به اندازه کافی در مورد مذاکرات جدی نیست.

به ادعای وی، «آمریکا از گفت‌وگو و حل مناقشه استقبال می کند. مسدود کردن یک آبراه بین‌المللی سابقه خطرناکی ایجاد کرده است که می‌تواند در سایر نقاط جهان از جمله در آسیا تکرار شود.»

وی افزود: اقتصاد جهانی و همچنین قوانین تجارت بین‌المللی و بازرگانی مورد تهدید قرار گرفته‌اند، این امر نباید مجاز باشد.

درحالی‌که آمریکا دو بار در میان مذاکرات اقدام به تجاوز نظامی به ایران کرد، روبیو مدعی شد: اگر آنها جدی باشند، ما هم جدی هستیم. اگر نباشند، ما هر کاری که لازم باشد برای محافظت از منافع خود و همچنین منافع متحدانمان انجام خواهیم داد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: مارکو روبیو ، مذاکرات ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
پایگاه آمریکا در العدید قطر تخلیه شد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۱ ۳۱ تير ۱۴۰۵
ادعای جدید ترامپ: آمریکایی‌ها مخالف جنگ نیستند و باز هم 100 درصد فقط دروغ است. و این در حالی است که آمریکایی ها خودشان ترامپ جنایتکار را قبول ندارند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۳۱ تير ۱۴۰۵
ترامپ مورد اعتماد ما نیست و از سال 1397 تاکنون هم نبوده است.
و مذاکره ایران با آمریکا از سال 1394 تاکنون تکرار بود و هم غلط و اشتباه بوده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
و ما جنایت های دولت وحشی آمریکا و هم جنایت های نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و 100 درصد فقط از آنها انتقام می گیریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
ایرانی‌ها مخالف مذاکره با آمریکا هستند نه جنگ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
با نقض توافقات از سوی آمریکا، دست ایران برای تنبیه متجاوز باز است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
امکان توافق با دولت وحشی آمریکا وجود ندارد
مذاکره با آمریکا هم در اسلام آباد پاکستان اشتباه از سوی ایران بوده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۳۱ تير ۱۴۰۵
هشدار داده ‌بودیم حرف و امضای آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیست
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Iran (Islamic Republic of)
مهدی اسماعیل پور
۱۱:۵۵ ۳۱ تير ۱۴۰۵
مذاکره = عملیات فریب برای ضربه زدن و کشتار ایرانیان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
منظورش مذاکره به روش خودشان هست !!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۳۱ تير ۱۴۰۵
چطور شده ذخایر نفتیتان باز ته کشید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۳۱ تير ۱۴۰۵
هر شب در منطقه خلیج فازس، خاورمیانه و غرب آسیا و در کشورهای عربی مزدوران دولت وحشی آمریکا جنایتکار را شدیدتر مجازات می‌کنیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
و ما هم گرفتن انتقام خون شهیدان علیه آمریکا ادامه می‌دهیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۳۱ تير ۱۴۰۵
مذاکرات با آمریکا فریب است با مذاکره چیزی حل نمی شود

ترامپ نباید زنده بماند
حتی یک سرباز آمریکایی در منطقه و هم در کشورهای عربی نباید زنده بماند
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و با مجوز و دستور ترامپ جنایتکار زیرساخت‌ها را زد، اما ملت ایران ایستاده است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۰ ۳۱ تير ۱۴۰۵
ما که گفتیم بیائیدبه ما تک تیراندازی یاد بدین بریم تک تک این خونخوارهارو بکشیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۰ ۳۱ تير ۱۴۰۵
خیلی احمقی !!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
این آمریکاییهای بی شعور،تروریست پیمان شکن ، مردم و مسئولین ایران را
مثل خود شان ( کودن ) می پندارند !!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۸ ۳۱ تير ۱۴۰۵
مذاکره با آمریکا خیانت هست
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۳۱ تير ۱۴۰۵
آمریکا، شیطان بزرگ.لعنت الله علی الصهیون
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
منظورت تسلیم ماست با زبان خوش
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