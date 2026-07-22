تیم‌های ملی هاکی چمن ۵ نفره دختران و پسران زیر ۱۸ سال ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی به پیروزی‌های پرگل دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی دختران زیر ۱۸ سال ایران در نخستین تجربه بین‌المللی خود، با ارائه نمایشی مقتدرانه، تیم میزبان را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد. در این دیدار ستاره عابدینی‌فر با به ثمر رساندن ۴ گل، ضمن درخشش در ترکیب ایران، عنوان بهترین بازیکن زمین را نیز از آن خود کرد. همچنین ستایش زارع ۳ گل، شایتا شیبانی ۲ گل و فاطمه داشاب و زهرا عبدی هر کدام یک گل برای ایران به ثمر رساندند. ملی‌پوشان کشورمان در دومین دیدار خود به مصاف پاکستان خواهند رفت.

در بخش پسران نیز تیم ملی زیر ۱۸ سال ایران که پیش از این عراق را با نتیجه ۵ بر صفر شکست داده بود، در دومین مسابقه خود برابر عربستان با نتیجه قاطع ۹ بر صفر به برتری رسید تا دومین پیروزی متوالی خود را جشن بگیرد. در این دیدار محمد پویا ۳ گل، کامیار محمدنژاد و پارسا رجبی هر کدام ۲ گل و محمدطا‌ها عباسی و اشکان ذوالفقارخانیان هر کدام یک گل به ثمر رساندند. همچنین محمدطا‌ها عباسی به عنوان بهترین بازیکن این مسابقه انتخاب شد.

تیم‌های ملی دختران و پسران زیر ۱۸ سال ایران با این نتایج، شروعی امیدوارکننده در نخستین حضور بین‌المللی خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی به ثبت رساندند.

برچسب ها: هاکی قهرمانی آسیا ، تیم ملی هاکی ، هاکی
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