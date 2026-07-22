معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از اصابت موشک به برخی از شهرهای خوزستان در پی تهاجم آمریکا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ولی‌الله حیاتی اعلام کرد: نقطه‌ای در اطراف شهر‌های بهبهان و امیدیه توسط دشمن تروریستی آمریکا مورد حمله موشکی قرار گرفت.

وی افزود: این حمله هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: بررسی ابعاد این حادثه ادامه دارد و در صورت دریافت اطلاعات جدید، اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

حمله موشکی به نقطه‌ای در اطراف شهر هندیجان

 نقطه‌ای در اطراف شهر هندیجان نیز توسط دشمن تروریستی آمریکا مورد اصابت موشک قرار گرفت.

این حمله تلفات جانی در پی نداشت.

 

برچسب ها: حمله آمریکا ، جنگ تحمیلی
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