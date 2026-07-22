معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: براثر تهاجم دشمن آمریکایی بامداد امروز سه انفجار در شهرستان های بوشهر و دشتی به وقوع پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان - احسان جهانیان گفت: بامداد امروز یک منطقه در اطراف شهر خورموج مرکز شهرستان دشتی مورد اصابت موشک های دشمن آمریکایی قرار گرفت.
وی یادآورشد: تهاجم بامداد امروز به خورموج خسارت جانی نداشت.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر تصریح کرد: همچنین شهرستان بوشهر نیز بامداد امروز دو مرحله مورد تجاوز هواگردهای متخاصم قرار گرفت.
وی گفت: برق روستای بندرگاه از توابع شهرستان بوشهر که براثر اصابت موشک های دشمن به یک پست برق در حوالی نیروگاه اتمی سحرگاه دیشب قطع شده بود با حضور نیروهای خدوم برق پس از ۲ ساعت وصل شد.