جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از شناسایی و دستگیری ۹ متهم به اتهام تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان - جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: پلیس امنیت عمومی با رصد دقیق و گسترده فعالیت‌های مخل امنیت عمومی در فضای مجازی، ۹ متهم را به اتهام تشویش اذهان عمومی شناسایی کرد.

سرهنگ پورامینایی افزود: فعالیت این افراد در ارتکاب یا مشارکت مؤثر در جرایم یادشده به‌صورت مستمر تحت رصد قرار گرفت و در نهایت، مأموران پلیس طی چند عملیات جداگانه در نقاط مختلف استان، متهمان را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، گفت: با این اقدام از ادامه فعالیت آنان در فضای مجازی جلوگیری شد.

سرهنگ پورامینایی از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند و از انتشار مطالب تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.

برچسب ها: دستگیری ، فضای مجازی
خبرهای مرتبط
دستگیری سه عامل یک پرونده قتل در شهر کرمان
رهایی گروگان کمتر از ۲۴ ساعت در رودبارجنوب
پایان نمایش سلاح سرد در فضای مجازی؛ بازداشت هنجارشکن کرمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
انهدام موشک آمریکایی در آسمان کهنوج کرمان
رهایی پسر بچه ربوده شده از یزد در عملیات پلیس کرمان
کشف ۲۱۸ قبضه سلاح غیرمجاز در رزمایش اطلاعاتی و امنیتی استان کرمان
آخرین اخبار
انهدام موشک آمریکایی در آسمان کهنوج کرمان
رهایی پسر بچه ربوده شده از یزد در عملیات پلیس کرمان
کشف ۲۱۸ قبضه سلاح غیرمجاز در رزمایش اطلاعاتی و امنیتی استان کرمان
حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان کرمان
۲ کشته و مصدوم در برخورد ۲ موتور