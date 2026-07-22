جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از شناسایی و دستگیری ۹ متهم به اتهام تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان - جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: پلیس امنیت عمومی با رصد دقیق و گسترده فعالیت‌های مخل امنیت عمومی در فضای مجازی، ۹ متهم را به اتهام تشویش اذهان عمومی شناسایی کرد.

سرهنگ پورامینایی افزود: فعالیت این افراد در ارتکاب یا مشارکت مؤثر در جرایم یادشده به‌صورت مستمر تحت رصد قرار گرفت و در نهایت، مأموران پلیس طی چند عملیات جداگانه در نقاط مختلف استان، متهمان را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، گفت: با این اقدام از ادامه فعالیت آنان در فضای مجازی جلوگیری شد.

سرهنگ پورامینایی از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند و از انتشار مطالب تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.