باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش وال استریت ژورنال، مقامات دولت آمریکا اعلام کردند دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، رسما یک توافق همکاری هسته‌ای ۳۰ ساله با عربستان سعودی را تأیید کرده است که هدف آن توانمندسازی ریاض برای ایجاد یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی است و احتمالاً به این کشور اجازه غنی‌سازی اورانیوم در داخل خاک خود را می‌دهد.

این توافق به شرکت‌های آمریکایی نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان سعودی می‌دهد که ارزش آن ده‌ها میلیارد دلار برآورد می‌شود.

مفاد توافق‌نامه و مراحل بعدی آن

این توافق شامل بندی است که به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد در صورت وجود توجیهات کافی برای انجام این کار، یک تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان سعودی بسازند.

قرار است این توافق در روز‌های آینده برای بررسی به کنگره آمریکا ارجاع شود، در حالی که انتظار می‌رود بحث گسترده‌ای را در میان قانونگذاران، به ویژه مخالفان گسترش فناوری‌های غنی‌سازی هسته‌ای در غرب آسیا، برانگیزد.

با این حال، به گفته این روزنامه، غیرفعال کردن آن دشوار خواهد بود، زیرا برای لغو هرگونه اعتراض احتمالی رئیس جمهور، به قطعنامه مشترک کنگره و اکثریت دو سوم آرا نیاز دارد.

امضای رسمی در انتظار است

بر اساس این گزارش، ترامپ اواخر هفته گذشته تایید نهایی خود را برای این توافق اعلام کرد و انتظار می‌رود چهارشنبه آینده توسط کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا و عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی و وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان سعودی امضا شود.

دو وزیر در جریان اولین سفر رایت به منطقه در آوریل ۲۰۲۵، به عنوان بخشی از مذاکرات برای ایجاد یک چارچوب بلندمدت برای همکاری در زمینه استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، در مورد این توافق گفت‌و‌گو کرده بودند.

این روزنامه معتقد است که این توافق، علاوه بر اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری گسترده‌ای را برای شرکت‌های آمریکایی در پروژه‌های انرژی هسته‌ای و زیرساختی عربستان سعودی فراهم می‌کند، دستاورد مهمی برای عربستان سعودی در چارچوب تلاش‌هایش برای توسعه یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی محسوب می‌شود.

منبع: المیادین