وال‌استریت ژورنال از تأیید توافق هسته‌ای ۳۰ ساله آمریکا و عربستان خبر داد؛ توافقی که احتمال غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان را فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش وال استریت ژورنال، مقامات دولت آمریکا اعلام کردند دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، رسما یک توافق همکاری هسته‌ای ۳۰ ساله با عربستان سعودی را تأیید کرده است که هدف آن توانمندسازی ریاض برای ایجاد یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی است و احتمالاً به این کشور اجازه غنی‌سازی اورانیوم در داخل خاک خود را می‌دهد.

این توافق به شرکت‌های آمریکایی نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان سعودی می‌دهد که ارزش آن ده‌ها میلیارد دلار برآورد می‌شود.

مفاد توافق‌نامه و مراحل بعدی آن

این توافق شامل بندی است که به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد در صورت وجود توجیهات کافی برای انجام این کار، یک تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان سعودی بسازند.

 قرار است این توافق در روز‌های آینده برای بررسی به کنگره آمریکا ارجاع شود، در حالی که انتظار می‌رود بحث گسترده‌ای را در میان قانونگذاران، به ویژه مخالفان گسترش فناوری‌های غنی‌سازی هسته‌ای در غرب آسیا، برانگیزد.

با این حال، به گفته این روزنامه، غیرفعال کردن آن دشوار خواهد بود، زیرا برای لغو هرگونه اعتراض احتمالی رئیس جمهور، به قطعنامه مشترک کنگره و اکثریت دو سوم آرا نیاز دارد.

امضای رسمی در انتظار است 

بر اساس این گزارش، ترامپ اواخر هفته گذشته تایید نهایی خود را برای این توافق اعلام کرد و انتظار می‌رود چهارشنبه آینده توسط کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا و عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی و وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان سعودی امضا شود.

دو وزیر در جریان اولین سفر رایت به منطقه در آوریل ۲۰۲۵، به عنوان بخشی از مذاکرات برای ایجاد یک چارچوب بلندمدت برای همکاری در زمینه استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، در مورد این توافق گفت‌و‌گو کرده بودند.

این روزنامه معتقد است که این توافق، علاوه بر اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری گسترده‌ای را برای شرکت‌های آمریکایی در پروژه‌های انرژی هسته‌ای و زیرساختی عربستان سعودی فراهم می‌کند، دستاورد مهمی برای عربستان سعودی در چارچوب تلاش‌هایش برای توسعه یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی محسوب می‌شود.

منبع: المیادین

برچسب ها: انرژی هسته ای ، آمریکا و عربستان ، دونالد ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۴:۵۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلی ذلِک اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتی جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شایَعَتْ وَ بایَعَتْ وَ تابَعَتْ عَلی قَتْلِهِ اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً
و سَيَعْلَمُ الَّذينَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
فقط انرژی هسته‌ای و غنی سازی اورانیوم برای ایران ممنوعه ؟؟؟
آمریکای جنایتکار کثیف، داره عمداً با این کار ایران رو به چالش و تحقیر می‌کِشه ...
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا .
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۲:۵۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
خدا میدونه میخاد چقدر عربستانو بدوشه به اندازه 100برابر هزینه واقعی عربستانو میزنه بعد دستکاری میکنه تا هر وقت عربستان بهش باج نداد از کار می اندازه شیطان و محبت
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
عربستان تمام شرافت و حیثیت و کشورشو به همراه نوکری امریکا داده تا برنامه ظاهرٱ هسته ای داشته باشه
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۳۱ تير ۱۴۰۵
اعلام کنید که ما به عربستان سعودی چنین اجازه ای نمی‌دهیم چون در جنگ علیه ما در جبهه دشمن بوده و ما می‌توانیم تاسیسات اتمی آنها را نابود کنیم و این کار را انجام می‌دهیم
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
چشم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
اکنون در جنگ هستیم و هرگونه فعالیت هسته‌ای جدید عربستان سعودی را باید در نطفه خفه کنیم
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
مهدی اسماعیل پور
۱۱:۳۵ ۳۱ تير ۱۴۰۵
این سعودی ها چقدر شیر زیاد دارند؟
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۳۱ تير ۱۴۰۵
یعنی شما نمیتونستید این کارو کنید تا کشور انقدر اسیب نبینه
۷
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
چه در بدری هستی تو که هنوز به ترامپ اعتماد داری این آمریکایی ها تو برجام توافق کردند بعد پارش کردند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
این اقدام ترامپ قمارباز فاسد جنایتکار،یادآور اقدامات و اظهرات جان اف کندی و جیمی کارتر،رئیس جمهور های زمان شروع خروش همگانی مردم عزیز کشورمان و وقوعانقلاب اسلامی ایران است.
۳
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
اگه عربستان قدرت اتمی بشه مام باید بشیم و آمریکا حق مخالفت نداره
۶
۱۱
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