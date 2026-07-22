سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه مودیان با کمک هوش مصنوعی، فراریان مالیاتی و شرکت‌های صوری را شناسایی می‌کند

باشگاه خبرنگاران‌ جوان؛ محمدمهدی موحدی‌بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به مزایای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت: ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی و تجمیع اطلاعات معاملات اقتصادی در این سامانه، امکان شناسایی فراریان مالیاتی و شرکت‌های صوری را با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی فراهم کرده است.

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به صورتحساب‌های الکترونیکی در کارپوشه خریداران و فروشندگان است که زمینه مناسبی برای تجمیع اطلاعات تبادلات تجاری در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

موحدی‌بکنظر افزود: بخش قابل توجهی از اطلاعات اقتصادی کشور در سامانه مودیان ثبت می‌شود و سازمان امور مالیاتی می‌تواند با بهره‌گیری از این داده‌ها و پیاده‌سازی الگوریتم‌های تحلیلی و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، مؤدیانی را که به دنبال فرار مالیاتی هستند، شناسایی و نسبت به وصول مالیات‌های متعلقه اقدام کند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه این فرآیند ابعاد مختلفی دارد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین کارکردهای سامانه مودیان، شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی است که در گذشته با انجام فاکتورفروشی و ایجاد بدهی‌های غیرواقعی، اقدام به سوءاستفاده از نظام مالیاتی می‌کردند.

وی ادامه داد: برخی از این شرکت‌ها با ایجاد بدهی‌های کاذب و همچنین مطالبه غیرواقعی از سازمان امور مالیاتی، زمینه بروز تخلفات مالیاتی را فراهم می‌کردند، اما با تجمیع اطلاعات و تحلیل داده‌های ثبت‌شده در سامانه مودیان، امکان شناسایی بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها فراهم شده است.

موحدی‌بکنظر تأکید کرد: اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، علاوه بر افزایش شفافیت اقتصادی، نقش مؤثری در مقابله با فرار مالیاتی و جلوگیری از فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی خواهد داشت.

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برچسب ها: مالیات ، نظام مالیاتی
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