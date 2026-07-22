رئیس خانه معدن زنجان گفت: زنجان با ۲۲۰ معدن فعال در حوزه استخراج مواد معدنی در کشور پیشرو است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرمین سلسانی با بیان اینکه زنجان ظرفیتهای بالقوه و بالفعل زیادی در حوزه معدن دارد و از جایگاه استراتژیک بالایی از این لحاظ برخوردار است، افزود: معدن انگوران به عنوان یکی از بزرگترین معادن در مقیاس جهانی، نشاندهنده اهمیت استراتژیک این استان در زنجیره تأمین مواد معدنی کشور است اما به رغم این ظرفیت بالا، معادن استان با بحرانهای ساختاری و عملیاتی جدی روبرو هستند.
سلسانی، بحران نقدینگی و چالشهای مالی را یکی از اصلیترین دغدغههای مهم در میان بهرهبرداران معادن استان اعلام کرد و گفت: ریشههای این بحران به مواردی از قبیل وصول نشدن مطالبات باز می گردد.
رئیس خانه معدن استان زنجان گفت: اگرچه فروش محصولات معدنی بهویژه در زنجیره فولاد و سنگآهن انجام میشود اما به دلیل مشکلات مالی صنایع خریدار، بازپرداخت وجه فروش به معادن با تأخیر یا عدم امکان نقدشوندگی چکها مواجه شده است.
وی به موضوع تأثیر بر حقوق دولتی نیز اشاره کرد و گفت: این بحران نقدینگی موجب شده است تا بهرهبرداران در پرداخت حقوق دولتی معادن نیز دچار چالش شوند.
رئیس خانه معدن استان زنجان راهکار پیشنهادی را بهرهگیری از ظرفیتهای بانکی برای حل این معضل عنوان کرد و گفت: این حمایت میتواند در قالب صدور ضمانتنامههای بانکی برای پروانههای بهرهبرداری، تمدید ضمانتنامهها و تأمین سرمایه در گردش صورت گیرد.
وی دیگر چالش پیش رو را بحران تامین مواد ناریه اشاره کرد که معادن را تحت فشار قرار داده است، گفت: رشد ۷۰۰ درصدی قیمت مواد ناریه از ابتدای سال، رقم زیادی بوده که تعادل فنی و اقتصادی معادن را برهم زده و قیمت تمامشده ماده معدنی از قیمت فروش آن پیشی گرفته است.
سلسانی با بیان اینکه به جز معدن انگوران که به دلیل مقیاس بزرگ از سازوکارهای دولتی خاصی برخوردار است، اظهار داشت: سایر معادن در تأمین مواد ناریه با محدودیتهای شدیدی مواجه هستند که عملاً عملیات استخراج را مختل کرده است.
رئیس خانه معدن استان زنجان ادامه داد: چالشهای عملیاتی و زیرساختی، مجموعهای از عوامل هزینهزا و محدودکننده قیمت تمامشده تولید را به شدت افزایش داده است.
وی، به کاهش شدید سهمیه گازوئیل معادن در دو ماه اخیر و افزایش قیمت آن اشاره کرد و گفت: این مهم استخراج را برای معادن روباز با مشکل مواجه کرده است.
رئیس خانه معدن استان زنجان، گفت: قدیمی بودن ماشینآلات معدنی در کنار افزایش هزینههای سوخت و نیروی انسانی، بهرهوری معادن را به شدت کاهش داده است که تداوم این وضعیت به تعطیلی گسترده معادن منجر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه این تعطیلی در نهایت به صنایع پاییندستی، کارخانههای فرآوری آهن، سیلیس و خاکهای صنعتی، سرایت کرده و کل زنجیره ارزش را با چالش جدی مواجه میکند، خاطر نشان کرد: اگر نگاه ویژهای به این بخش صورت نگیرد و حمایتهای مالی و مدیریتی در حوزه تأمین سوخت و مواد ناریه انجام نشود، استان زنجان با بحران تعطیلی معادن و به تبع آن، توقف فعالیت کارخانههای وابسته روبرو خواهد شد.