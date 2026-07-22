باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خاطره‌ی سخنگوی عملیات وعده صادق از دیدار با رهبر شهید انقلاب + فیلم

سخگوی عملیات وعده صادق ۳ خاطره‌ای از دیدار با رهبر شهید انقلاب را روایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان تاجیک، سخنگوی عملیات وعده صادق ۳ خاطره‌ای از دیدار با رهبر شهید انقلاب تعریف کرد که برای او به یادماندنی شده است.

مطالب مرتبط
خاطره‌ی سخنگوی عملیات وعده صادق از دیدار با رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

«وعده صادق» آغاز یک سلسله عملیات علیه آمریکا و اسرائیل است + فیلم

خاطره‌ی سخنگوی عملیات وعده صادق از دیدار با رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

وقتی قلب اطلاعاتی اسرائیل هدف موشک‌های ایران قرار گرفت + فیلم

خاطره‌ی سخنگوی عملیات وعده صادق از دیدار با رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

چرا به شهید سیدعلی خامنه‌ای می‌گوییم ایرانی‌ترین رهبر ایران؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم
۶۸۲

باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
آثار حملات اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم
۶۶۹

آثار حملات اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم
۶۶۸

ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم
۶۱۲

مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
مگر اسپانیا چه کاری برای ایران انجام داد که رئیس‌جمهور پیروزی آنها را تبریک گفت؟ + فیلم
۵۷۴

مگر اسپانیا چه کاری برای ایران انجام داد که رئیس‌جمهور پیروزی آنها را تبریک گفت؟ + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha