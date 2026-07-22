تحلیلگر غربی: ایستادگی ایرانیان امروز خدمتی بزرگ به بشریت است + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - دیمیتری لاسکاریس، خبرنگار کانادایی، با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل به‌دنبال نابودی ایران هستند، مدعی شد هدف آنها صرفاً تغییر نظام نیست، بلکه تضعیف توان دفاعی، تجزیه کشور، تسلط بر منابع و وابسته کردن ایران است. به گفته او، حتی مذاکرات با ایران نیز در راستای همین راهبرد دنبال می‌شود.

لاسکاریس با ستایش از واکنش مردم ایران تأکید کرد آنچه از نزدیک دیده، اراده، شجاعت و همبستگی ایرانیان برای دفاع از کشورشان است. او گفت با وجود اختلاف‌نظر‌های طبیعی، ایرانیان آماده‌اند در صورت لزوم برای دفاع از ایران جان خود را فدا کنند و به همین دلیل، ایستادگی امروز مردم ایران را خدمتی بزرگ به بشریت در برابر آنچه «سیاست‌های ویرانگر و جنگ‌طلبانه غرب» خواند، توصیف کرد.