باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اعتراف معاون پیشین وزیر دفاع ترامپ به ناکامی آمریکا در تحقق اهدافش مقابل ایران! + فیلم

معاون پیشین وزیر دفاع ترامپ گفت: آمریکا از ابتدای جنگ به هیچ هدفی نرسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - میک مالروی معاون پیشین وزیر دفاع ترامپ گفت: آمریکا از همان شروع جنگ نتوانست به هیچ‌کدام از اهدافی که مدنظرش بود برسد.

 

 
مطالب مرتبط
اعتراف معاون پیشین وزیر دفاع ترامپ به ناکامی آمریکا در تحقق اهدافش مقابل ایران! + فیلم
young journalists club

درخواست چهار سناتور آمریکایی برای اعمال نفوذ واشنگتن در FATF علیه ایران

اعتراف معاون پیشین وزیر دفاع ترامپ به ناکامی آمریکا در تحقق اهدافش مقابل ایران! + فیلم
young journalists club

پایان یکسال صبر استراتژیک/ رونمایی از گام جدید برجامی ایران

اعتراف معاون پیشین وزیر دفاع ترامپ به ناکامی آمریکا در تحقق اهدافش مقابل ایران! + فیلم
young journalists club

واکنش آمریکا به پیشنهاد ظریف برای تبادل زندانیان

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم
۶۸۲

باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
آثار حملات اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم
۶۶۹

آثار حملات اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم
۶۶۸

ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم
۶۱۲

مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
مگر اسپانیا چه کاری برای ایران انجام داد که رئیس‌جمهور پیروزی آنها را تبریک گفت؟ + فیلم
۵۷۴

مگر اسپانیا چه کاری برای ایران انجام داد که رئیس‌جمهور پیروزی آنها را تبریک گفت؟ + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha