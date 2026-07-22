شهروندخبرنگار ما فیلمی از حضور مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان نهاوند استان همدان در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شب‌های اقتدار و مقاومت به ایستگاه صد و چهل و دوم رسید و مردم غیور و با صلابت شهرستان نهاوند استان همدان، بار دیگر نشان دادند که حضورشان در خیابان‌ها برای حس وطن دوستی و ایمان و اعتقاد است. مردان و زنان، پیر و جوان، با دل‌هایی سرشار از اندوه برای شهدا و عزمی پولادین در برابر دشمن حاضر شدند تا بار دیگر با رهبر انقلاب اسلامی تجدید یعت کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین سهرابی - همدان

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برچسب ها: رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری ، تجمع ها
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