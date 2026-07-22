تشییع پیکر شهدای تازه شناسایی شده مدرسه شجره طیبه میناب بر روی دستان مردم میناب آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز پیکر شهدای تازه شناسایی شده مدرسه شجره طیبه میناب بر روی دستان مردم میناب تشییع شد. در کاوش دوبارۀ آوارهای دبستان شجریۀ طیبۀ میناب، ۶۸ پارۀ تن متعلق به ۳۴ شهید که پیش از این به خاک سپرده شده بودند شناسایی شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: پس از ۴ ماه مجدد محل شهادت دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب تفحص شد و این شمار قطعه از اعضا‌ی بدن متعلق به ۳۴ شهید است. 
عطا الله ناوکی افزود: قطعات اعضای بدن برای آزمایش‌های DNA به استان‌های همجوار ارسال شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان افزود: چهار پیکر که به صورت نیمه سوز، اما سالم بوده در جا‌های مخصوص خودشان در گلزار شهدا دفن می‌شوند.

 

 
تصاویری از تشییع شهدای تازه شناسایی شده مدرسه شجره طیبه میناب
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تدفین ۶۸ قطعه از اعضای تفحص‌شده مربوط به ۳۴ شهید مدرسه شجره طیبه میناب
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اسامی شهدای تفحص شده مدرسه شجره طیبه میناب اعلام شد

احمدرضا سرتک‌زاده
راحله رنجبری
آرش گل‌آذین
علیرضا شهرجو
همایون زینعلی
مهدیه رسولی
ملیحه نعیمی
مرضیه فیروزی
حسین رهسپار
محمد آبادی‌زاده
محمد لقمانی آبدان
محمدعلی کریانی‌پاک
نرگس ذاکری
احسان سالمی‌نیا
امیرعلی کمالی
همایون رنجبری
مهسا رنجبری
مهدی دلاوری
سیما کریمی
مهدی سالاری
حنا (آذین) دهقانی
هانی پری تقی‌نژاد
امیرعلی بوستانی
زهرا میردادی
زهره شهریاری
علی سالاری
علی زارعی
علی‌اصغر فروزانفر
آراز احمدزاده زهرایی
امیرحسین جعفری راونگی 

 
اقامه نماز بر پیکر شهدای مدرسه شجره طیبه میناب
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برچسب ها: تشییع شهدا ، حمله آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مهدی اسماعیل پور
۱۱:۳۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
قابل توجه آمریکاپرستان
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
مهدی اسماعیل پور
۱۱:۳۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
قابل توجه آمریکاپرستان
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا،مرگ براسرائیل.
لعنت خدا بر ترامپ،لعنت خدا بر نتانیاهو
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۳۱ تير ۱۴۰۵
خاک بر سر کسی که از مرگ بر آمریکا و اسرائیل ناراحت می شود. این فرد هم دستش به خون ایرانیان آلوده است
Iran (Islamic Republic of)
نتیجه __ آیت الله حاج شیخ ابراهیم الماحوزی البحران
۰۹:۱۶ ۳۱ تير ۱۴۰۵
شهيدان در یادها زنده هستند __ بخون غلتیده و پاینده هستند ___ روح همه شهدای جنگ رمضان و جنگ تحمیلی اخیر با امام شهیدمان حضرت امام خامنه ای رضوان الله علیه محشور باد...دکتر عبدالرحمن ماحوزی..حقوقدان
۱
۴
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