دو نوع وسواس وجود دارد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0648\u0633\u0648\u0627\u0633\u060c \u06cc\u06a9 \u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0644 \u0631\u0648\u0627\u0646\u0634\u0646\u0627\u062e\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0647\u0631 \u0633\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0647\u0631 \u0641\u0631\u062f\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f\u060c \u0627\u062a\u0641\u0627\u0642 \u0628\u06cc\u0641\u062a\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0644 \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0631\u062e \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f\u060c \u06a9\u0647 \u0634\u062e\u0635 \u062f\u0631 \u0686\u0631\u062e\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0641\u06a9\u0627\u0631 \u0648 \u0627\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0648\u0633\u0648\u0627\u0633\u06cc \u06af\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0