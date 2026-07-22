باشگاه خبرنگاران جوان - محمد تنهایی، رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت امور خارجه، ادعای وزیر خارجه فرانسه مبنی بر ارعاب کارمند سفارت این کشور در تهران را بیاساس و نادرست خواند.
رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت امور خارجه با اشاره به گزارش مراجع ذیصلاح در رابطه با دو کارمند سفارت فرانسه، افزود: بر اساس گزارش دریافتی از مراجع ذیربط، دو نفر فرانسوی در شامگاه یکشنبه مورخ ۲۸ تیرماه در جلسهای با چند نفر از متهمان امنیتی تحتتعقیب شرکت داشتند که برای مدت کوتاهی از سوی ماموران امنیتی مورد سوال قرار گرفتند. در این مکان اسناد متعددی دال بر فعالیتهای ضد امنیتی یافت شد که مراجع ذیربط در حال بررسی آنها هستند.
محمد تنهایی با رد ادعای کذب وزیر خارجه فرانسه مبنی بر ضرب و شتم این دو نفر، خاطرنشان کرد: ماموران انتظامی به محض اطلاع از وابستگی این دو فرد به سفارت فرانسه در تهران، آنها را به مقر پلیس دیپلماتیک منتقل کردند و بعد از هماهنگی با وزارت امور خارجه و تماس آنها با سفیر فرانسه، تحویل سفارت شدند.
رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه رفتار خلاف قانون دو کارمند سفارت فرانسه ناقض قوانین دولت پذیرنده و مفاد کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ بوده است، تاکید کرد: وزیر خارجه فرانسه به جای فرار رو به جلو، باید به خاطر رفتار خلاف شئون دیپلماتیک دو کارمند سفارت این کشور در تهران، پاسخگو باشد.
تنهایی همچنین خاطرنشان کرد: ادعای وزیر امور خارجه فرانسه مبنی بر اینکه این دو کارمند در زمینه کمک به «جامعه مدنی» فعالیت میکردند، موید رفتار مداخلهجویانه و مغایر با ماموریتهای متعارف دیپلماتیک فرانسه در ابران میباشد و فرانسه باید توضیح بدهد که «کمک به جامعه مدنی» کشور پذیرنده منطبق با کدام معاهده بینالمللی مرتبط با حقوق دیپلماتیک و کنسولی است؟!
رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت امور خارجه تاکید کرد دولت فرانسه نباید به دنبال رفتارهای مداخلهجویانه در ایران باشد و باید سیاستهای خود در قبال ایران را طبق قواعد متعارف حاکم بر روابط میان دولتها تنظیم نماید.
منبع: تسنیم