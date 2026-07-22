باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - طبیعت بکر استان چهارمحال و بختیاری همواره الهامبخش هنرمندان بوده است، اما این بار میثم بابایی فارسانی، عکاس خوشذوق و هنرمند هماستانی، به سراغ نگین طبیعت این منطقه، یعنی «دهچشمه» رفته است.
این آثار که با مهارت و ظرافت هنری ثبت شدهاند، نه تنها زیباییهای بصری منطقه را به رخ میکشند، بلکه حسی از آرامش و پیوند عمیق میان انسان و طبیعت را به مخاطب القا میکنند.
این هنرمند در قابهای خود، رقص نور بر سطح آبهای زلال دهچشمه را در کنار بافت گرم و نوستالژیک کلبه چوبی به تصویر کشیده است؛ تصاویری که بیش از آنکه یک عکس ساده باشند، دعوتنامهای برای تماشای یکی از بکرترین نقاط گردشگری چهارمحال و بختیاری هستند.
ثبت چنین لحظاتی توسط هنرمندان بومی، علاوه بر معرفی جاذبههای کمتر شناختهشده، گامی ارزشمند در جهت ارتقای فرهنگ گردشگری مسئولانه و توجه بیشتر به حفظ محیطزیست منطقه محسوب میشود.