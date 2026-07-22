باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کرمان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۷۰ هزار تُن گندم در استان خریداری شده است، گفت: حدود ۶۲ درصد مطالبات گندم‌کاران تا امروز پرداخت شده است.

داریوش ماهری اظهار کرد: ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان گندم‌کار استان در سال جاری تاکنون بالغ بر هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان (۸.۴ همت) بوده که بیش از پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان (۵.۲ همت) یعنی معادل ۶۲ درصد به کشاورزان پرداخت شده است.

وی افزود: بقیه طلب گندم‌کاران استان کرمان به مرور زمان و بر اساس تاریخ تحویل گندم در کشور بدون لحاظ استان‌ها از طریق سازمان برنامه ریزی و مدیریت در حال پرداخت است، ضمن اینکه همه مطالبات کشاورزان کرمان در سال گذشته به طور کامل پرداخت شده است.

خرید ۱۷۰ هزار تُن گندم در کرمان

وی بیان کرد: از ابتدای امسال و آغاز فصل خرید گندم در استان کرمان حدود ۱۷۰ هزار تن گندم از کشاورزان گندم‌کار استان خریداری شده است و خرید گندم با وجود کاهش سرعت هنوز ادامه دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کرمان تصریح کرد: ۱۶ مرکز خرید گندم از کشاورزان فعال است که ۱۱ مرکز به جنوب و پنج مرکز به شمال استان اختصاص دارد.

وی ادامه داد: شهرستان‌های ارزوئیه با ۵۸ هزار، کهنوج با ۳۱ هزار، رودبار جنوب با ۲۳ هزار و قلعه گنج با ۲۰ هزار تُن از مراکزی هستند که بیشترین خرید گندم را داشتند.

ماهری گفت: امسال حدود ۲۵ هزار تن گندم دروم از مزارع گندم استان کرمان برداشت شد که به مصارف صنعتی و کارخانه های ماکارونی می رسد هرچند میزان برداشت گندم دروم در استان نسبت به سال گذشته اندکی کاهش نشان می دهد.

تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی

وی با اشاره به اینکه گندم مورد نیاز استان سالانه حدود ۳۸۰ هزار تن است، گفت: تمامی محصول گندم تولیدی استان کرمان در داخل استان ذخیره‌سازی شده و به مصرف می رسد و هم اکنون نیز مابقی گندم استان از طریق کشتی و مسیر ریلی از خارج و داخل کشور تامین می شود.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان ادامه داد: در زمان حاضر پنج سیلوی گندم در شهرستان‌های استان کرمان وجود دارد که ظرفیت نگهداری ۴۵۰ هزار تن گندم را دارند، ضمن اینکه ظرفیت ساخت سیلوی گندم توسط بخش خصوصی در استان وجود دارد.

وی تاکید کرد: تمامی گندم، آرد و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در استان کرمان تامین و ذخیره سازی شده است و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.