ادارات شهرستان هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان به دلیل طوفان شدید و کاهش دید تعطیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بنابر اعلام روابط عمومی فرمانداری شهرستان هیرمند، بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران این شهرستان و موافقت مدیریت بحران استانداری سیستان وبلوچستان با توجه به تداوم طوفان کاهش دید و افزایش غلظت ریزگردها روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان و بانکها تعطیل شد.
این تصمیم به استثنای دستگاههای امدادی، درمانی و خدمات رسان است.
بنابر تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستانهای زابل، هامون و نیمروز به دلیل وقوع طوفان و افزایش غلظت ریزگردها، فعالیت تمامی دستگاهها و ادارات سه شهرستان به استثنای مراکز امدادی و خدمات رسان امروز (چهارشنبه) ۲ ساعت زودتر و در ساعت ۱۱ به پایان میرسد.