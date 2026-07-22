وزیر کشور پس از دیدار با مقام‌های بلندپایه پاکستانی در اسلام‌آباد گفت: گشایش مرز جدید کوهک-چدگی مورد توافق قرار گرفت تا به افزایش تبادلات تجاری کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مؤمنی پس از جلسه با وزیر کشور پاکستان با حضور هیئت‌های عالی ایران و پاکستان گفت: دیدار‌هایی با فیلد مارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش و شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان داشتیم و جلسه کارشناسی بسیار خوبی نیز با حضور وزیر کشور و هیات پاکستانی برگزار شد.

وی ادامه داد: در نشست کارشناسی دقیق در وزارت کشور پاکستان با جناب آقای نقوی و همکارانشان، هیئتی ایرانی از وزارتخانه‌های مختلف از جمله کشور، جهاد کشاورزی، نفت و راه و شهرسازی حضور داشتند.

مؤمنی افزود: بحث‌های بسیار خوبی مطرح شد. در حوزه‌های امنیتی و حوزه‌های مربوط به افزایش تجارت و افزایش تبادلات اقتصادی تصمیمات خوبی گرفته شد.

وزیر کشور تاکید کرد: هدف‌گذاری تجاری در گام اول این بود سطح مبادلات ۳ میلیارد دلاری را به ۱۰ میلیارد دلار برسانیم که البته این امر نیاز به تأمین زیرساخت دارد.

مومنی یادآور شد: دو کشور حداقل باید روزانه تردد ۲ هزار کامیون در مرز‌ها را داشته باشند که سطح فعلی آن ۸۰ درصد است.

وی با اعلام گشایش یک مرز جدید با پاکستان، اظهار کرد: گشایش مرز جدید کوهک -چدگی مورد توافق قرار گرفت تا به افزایش تبادلات تجاری کمک کند. قرار شد زیرساخت‌های لازم در مرز ریمدان-گبد نیز تقویت شود.

وزیر کشور ادامه داد: قرار شد در هر دو سوی مرز برای افزایش تجارت، کامیون‌های پاکستانی و ایرانی به شهر‌های یکدیگر تردد داشته باشند.

مومنی تاکید کرد: در مجموع می‌توان گفت زمینه‌های لازم برای افزایش تجارت در حال فراهم شدن است. در حوزه کشاورزی هم دو طرف اعلام آمادگی کردند که از این طریق حجم تجارت مشترک به ۵ میلیارد دلار افزایش یابد.

وی یادآور شد: زیرساخت‌های دو طرف مانند تأسیس سردخانه باید در دو سوی مرز ایجاد شود که در این زمینه هم توافق لازم صورت گرفت.

مؤمنی همچنین گفت: بخش دیگر بحث‌ها درباره تحولات منطقه بود که رایزنی‌هایی صورت گرفت و در آینده نیز بیشتر صحبت خواهیم کرد.

منبع: پاد

برچسب ها: مرز کشور ، اسکندر مومنی ، ایران ، پاکستان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
خدا جوابتو بده که 450 تومن به عوارض خودرو اضافه کردی مطمئن باش چوبشو میخوری
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