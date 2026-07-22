باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت در معاملات اولیه امروز چهارشنبه، در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد افزایش اختلالات عرضه پس از اعلام نیروهای آمریکایی مبنی بر آغاز حملات به ایران برای یازدهمین شب متوالی، اندکی افزایش یافت.

قیمت نفت خام برنت با ۰.۵۵ درصد یا ۵۰ سنت افزایش به ۹۱.۵۱ دلار رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۰.۳۶ درصد یا ۳۰ سنت افزایش به ۸۴.۶۴ دلار رسید.

این اتفاق پس از آن رخ می‌دهد که قیمت نفت در روز سه‌شنبه به بالاترین حد خود در پنج هفته گذشته رسید، پس از حملات آمریکا به اهدافی در جنوب و غرب ایران، در حالی که تهران حملاتی را به تأسیسات آمریکا در بحرین، کویت و اردن انجام داد.

این حملات تلافی‌جویانه، به ویژه پس از آنکه انصارالله تهدید کرد کشتی‌های حامل نفت عربستان سعودی را در تنگه باب المندب هدف قرار می‌دهد و محاصره دریایی علیه ریاض را اعلام کرد، نگرانی‌ها از افزایش اختلال در تأمین انرژی جهانی را افزایش داده است.

تنگه باب المندب، واقع در ورودی جنوبی دریای سرخ، به مسیری بسیار مهم برای صادرات نفت خام عربستان سعودی تبدیل شده است، زیرا ترافیک از طریق تنگه هرمز از زمان فروپاشی آتش‌بس بین آمریکا و ایران در این ماه به شدت کاهش یافته است.

منبع: المیادین