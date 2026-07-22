در حالی که قرار بود از امروز صبح پیش فروش بلیت پرواز‌های اربعین آغاز شود بررسی‌ها حاکی از آن است هیچ خبری از پیش‌فروش توسط سایت‌ها نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - با وجود آنکه قرار بود از امروز پیش‌فروش بلیت پروازهای اربعین آغاز شود، بررسی‌ها از سایت‌های فروش بلیت هواپیما نشان می‌دهد تاکنون هیچ‌یک از سامانه‌های فروش، بلیت پروازهای نجف را با نرخ‌های مصوب عرضه نکرده‌اند.

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که در اغلب سایت‌های فروش، پروازهای مسیر نجف یا با پیام «اتمام موجودی» مواجه هستند یا اساساً ظرفیتی برای فروش نمایش داده نمی‌شود. این در حالی است که سازمان هواپیمایی کشوری پیش‌تر از آغاز فروش بلیت پروازهای اربعین از امروز و عرضه بلیت‌ها با نرخ‌های مصوب خبر داده بود.

تأخیر در عرضه بلیت با نرخ مصوب در شرایطی رخ داده که تقاضا برای سفرهای اربعین به سرعت در حال افزایش است و بسیاری از زائران همچنان موفق به تهیه بلیت نشده‌اند. این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز سردرگمی متقاضیان و افزایش نگرانی‌ها نسبت به شکل‌گیری بازار غیررسمی و فروش بلیت با نرخ‌های بالاتر از مصوب شود.

این درحالیست که روز گذشته مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، در تشریح جزئیات فروش بلیت پروازهای اربعین حسینی اظهار کرد: زائران برای تهیه بلیت نیازی به مراجعه حضوری ندارند و می‌توانند از طریق سامانه‌های فروش آنلاین اقدام کنند؛ البته در صورت تمایل، امکان مراجعه به دفاتر خدمات مسافرتی و آژانس‌های دارای مجوز نیز فراهم است.

وی با اشاره به مصوبات ستاد اربعین صنعت هوایی افزود: در بازه زمانی ۳۱ تیرماه تا ۱۶ مردادماه، فروش بلیت به‌صورت چارتری ممنوع است و سازمان هواپیمایی کشوری با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد جدی خواهد کرد. این موضوع در جلسه اخیر ستاد اربعین صنعت هوایی ابلاغ و به صورت بخشنامه به شرکت‌ها اعلام شده است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به برخی تخلفات احتمالی در بازار فروش بلیت تأکید کرد: هیچ شرکت یا سامانه‌ای مجاز نیست خرید بلیت رفت و برگشت را به زائران تحمیل کند و نرخ‌های اعلامی مربوط به بلیت‌های یک‌طرفه است. بنابراین، هیچ الزام و اجباری برای خرید بلیت دوطرفه وجود ندارد.

اخوان در پایان درباره زمان آغاز فروش بلیت‌های اربعین گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، فروش بلیت‌ها از ساعت صفر امروز آغاز می‌شود و زائران در هر زمان که به سامانه‌های فروش آنلاین مراجعه کنند، در صورت وجود ظرفیت، می‌توانند نسبت به خرید بلیت اقدام کنند.

وی با بیان اینکه تمامی شرکت‌های هواپیمایی دارای مجوز می‌توانند در عملیات پروازی اربعین مشارکت داشته باشند، افزود: ایرلاین‌هایی که مجوز فروش پروازهای عتبات عالیات را دریافت کرده‌اند، امکان عرضه بلیت از طریق سامانه‌های فروش آنلاین را خواهند داشت.

انتظار می‌رود سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی با تسریع در عرضه ظرفیت‌های پروازی و نظارت بر روند فروش، امکان دسترسی زائران به بلیت با نرخ‌های تعیین‌شده را هرچه سریع‌تر فراهم کنند.

آغاز پیش‌فروش پروازهای اربعین روی کاغذ/خبری از بلیت با نرخ مصوب نیست

برچسب ها: پرواز ، بلیت
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