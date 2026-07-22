جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور از ترافیک سنگین در آزادراه‌های منتهی به تهران و مه‌گرفتگی در برخی محور‌های شمالی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی با اعلام آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر آزادراه کرج ـ قزوین در محدوده پل حصارک، آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، آزادراه ساوه ـ تهران در محدوده عوارضی تهران و همچنین محور شهریار ـ تهران در برخی مقاطع با ترافیک سنگین مواجه هستند.

وی افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی گفت: در حال حاضر محورهای چالوس و فیروزکوه در ارتفاعات با مه‌گرفتگی همراه هستند و در برخی محورهای استان مازندران نیز پدیده مه‌گرفتگی گزارش شده است. سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

سرهنگ محبی همچنین از تداوم انسداد یکی از محورهای شریانی کشور خبر داد و تصریح کرد: محور بندرعباس ـ لار در محدوده کلمت‌علی همچنان مسدود است و رانندگان برای تردد باید از مسیر جایگزین کهورستان ـ منبع آب ـ بندرعباس استفاده کنند.

وی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به‌ویژه در محورهای دارای مه‌گرفتگی، با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا سفری ایمن را تجربه کنند.

برچسب ها: وضعیت راه‌ها ، ترافیک شهری
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