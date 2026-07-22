باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل بنیاد «صنایع آینده» در سانفرانسیسکو به خبرگزاری سی‌ان‌بی‌سی گفته است: وقت آن رسیده که ربات‌های انسان‌نما به جای کار در خانه، آشپزخانه و کار‌های خدماتی، برای امور بسیار مهم و حیاتی به کار گرفته شوند... من متقاعد شده‌ام فناوری به سطحی رسیده است که می‌تواند جایگزین مشاغلی شود که انجام آنها برای انسان‌ها خطرناک است. حرف‌های آقای مدیرعامل البته شیک، منطقی و بشردوستانه به نظر می‌رسد، اما اگر بدانید منظور او از «امور مهم و حیاتی» یا «مشاغلی که برای انسان خطرناک است» چیست، آن‌وقت ممکن است نگران شوید.

واقعیت این است که بنیاد صنایع آینده در آمریکا که دوسال پیش راه افتاده، هدف اصلی‌اش استفاده از ربات‌های انسان‌نما برای کاربرد‌های نظامی به جای کاربرد خانگی است! اصولاً آمریکایی‌ها سال‌هاست به ربات‌های نظامی و هیولایی در حد «ترمیناتور» فکر می‌کنند و برای آن نقشه می‌کشند؛ و ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانید آقای مدیرعامل طرفدار سرسخت ترامپ است و روابط خانوادگی خوبی هم با او دارد. آن‌قدر خوب که به‌تازگی «اریک» پسر ترامپ را به عنوان مشاور ارشد شرکت انتخاب کرده است. این را هم اضافه کنیم که انتخاب «اریک» قطعاً به خاطر تخصص و یا رشته تحصیلی‌اش نیست، بلکه مسئله سرمایه‌گذاری سنگین از طرف ترامپ و خانواده‌اش هم در این ماجرا مطرح است.

نشریه «وایرد» درباره این ربات‌ها از قول مدیرعامل بنیاد صنایع آینده نوشته: «امید است ربات‌های انسان‌نما بتوانند بسیاری از وظایفی را که اکنون توسط سربازان انسانی انجام می‌شود، بر عهده بگیرند. جنگ در اوکراین به عنوان آزمایشگاهی برای توسعه و آزمایش بسیاری از این سیستم‌ها در نظر گرفته شده و ربات انسان‌نمای فانتوم MK ۱ در این کشور آزمایش شده است».

مدیرعامل بنیاد این را هم یادآور شده که: «شرکت ما قرارداد‌های دولتی به ارزش میلیون‌ها دلار و همچنین حامیان مالی سرشناسی دارد... اریک ترامپ، پسر رئیس‌جمهور، هم سرمایه‌گذار و هم مشاور ارشد استراتژی شرکت است... مردم متوجه نیستند که او در واقع یک مهندس است...»! تأکید مدیرعامل بر مهندس بودن پسر ترامپ به خاطر این است که با اعلام خبر انتصاب او به عنوان مشاور، برخی منتقدان این طرح در رسانه‌های آمریکا شروع به زیر سؤال بردن این انتصاب و حمله به ایده ربات‌های انسان‌نمای نظامی کرده‌اند.

یک تحلیلگر در kotaku.com نوشته است: «اگر باور داشتم فرزند رئیس جمهور واقعاً می‌تواند از پس این کار بربیاید، وحشت می‌کردم!... ربات‌های انسان‌نمای این شرکت، یعنی این قاتل‌های دو پا، محصول بسیار متفاوتی هستند، چون مشاور ارشد شرکت سازنده‌شان پسر رئیس‌جمهور است! البته مردم خبر ندارند که او یک مهندس واقعی است و کار‌های زیادی مثل آسیاب کردن قهوه را خودش در خانه انجام می‌دهد»!

سناتور دموکرات الیزابت وارن هم به‌شدت به قرارداد‌های دولتی که با این شرکت بسته شده معترض است و آن را یک فساد آشکار می‌داند. برخی از متخصصان آمریکایی هم پیشاپیش درباره شکست این پروژه اظهارنظر کرده و معتقدند اگرچه ارتش به ربات‌های پیشرفته نظامی نیازمند است و باید در این زمینه پژوهش و سرمایه‌گذاری کند، اما برای ساخت ربات انسان‌نمای قاتل نمی‌شود با الهام از فیلم‌های تخیلی عمل کرد.

رادنی بروکس از دانشگاه MIT می‌گوید: ما احتمالاً بیش از یک دهه با یک ربات دو پا که بتواند با خیال راحت از چارچوب در عبور کند، فاصله داریم. «آنجلا کولیر» یوتیوبر معروف هم معتقد است این پیشنهاد‌های فریبنده نظامی که ریشه در فیلم‌های تخیلی دارند معمولاً هدف اصلی‌شان شکار قرارداد‌ها و سرمایه‌گذاری‌های چاق و چله است. این پروژه صرف‌نظر از عملی بودن یا نبودنش، چیزی است که باب طبع ترامپ است.

منبع: روزنامه قدس