باشگاه خبرنگاران جوان - احمد رضا خسروی با اشاره به اهمیت اجرای طرح مهتاب اظهار کرد: طرح مهتاب یکی از برنامه‌های مهم و مؤثر در حوزه مدیریت و ساماندهی شبکه توزیع برق است که با هدف شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز، مقابله با دستکاری و تخلفات مرتبط با کنتور‌های برق، کاهش هدررفت انرژی و صیانت از حقوق مشترکان قانونمند اجرا می‌شود. این طرح علاوه بر کمک به کاهش تلفات شبکه، نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه، تأمین برق مطمئن و عادلانه و ارتقای فرهنگ مصرف صحیح انرژی دارد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز افزود: در اجرای طرح مهتاب، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۱۳ هزار و ۶۱۹ مورد برق غیرمجاز و دستکاری کنتور‌های برق جمع‌آوری و شناسایی شده که در این بخش ۴۳.۷۹ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی احصا شده است.

او ادامه داد: همچنین در راستای اصلاح وضعیت تجهیزات اندازه‌گیری و جلوگیری از هدررفت انرژی، ۱۰ هزار و ۲۲۸ دستگاه کنتور معیوب تعویض شده که حاصل آن احصای ۷.۲۵ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی بوده است.

خسروی با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده در قالب طرح مهتاب گفت: در این مدت یک هزار و ۴۳۹ دستگاه شمارشگر نصب شده و ۸ هزار و ۶۹۸ دستگاه کنتور در انتظار نصب نیز در فرآیند نصب و ساماندهی قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز همچنین از تبدیل ۲ هزار و ۲۶۱ مورد برق غیرمجاز به انشعاب قانونی خبر داد و افزود: این اقدام در راستای ساماندهی انشعاب‌ها، افزایش شفافیت در مصرف برق و جلوگیری از استفاده غیرقانونی از شبکه انجام شده است.

خسروی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت و کنترل مصرف برق اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۳ هزار و ۲۱۷ مورد فیوز محدودکننده نصب شده است که این اقدام نیز در راستای مدیریت بار و کنترل مصرف مشترکان و کمک به پایداری شبکه انجام می‌شود.

او در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه چاه‌های کشاورزی گفت: در چارچوب طرح مهتاب، ۷۸۲ مورد بازدید از چاه‌های کشاورزی غیرمجاز انجام شده و همچنین ۱۷ هزار و ۹۵۰ مورد تست و بازرسی چاه‌های آب مشترکان در دستور کار قرار گرفته و اجرا شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اشاره به اهمیت نظارت بر مصرف برق در اماکن عمومی و مذهبی نیز گفت: در این مدت ۷۱۲ مورد تست لوازم مصرفی مساجد و مراکز مذهبی انجام شده است تا ضمن شناسایی مصادیق مصرف نامتعارف، زمینه برای مدیریت بهتر مصرف برق و کاهش بار شبکه فراهم شود.

او، همچنین از انجام ۲ هزار و ۱۳۲ مورد بازدید در زمینه مدیریت بار روشنایی معابر و شناسایی مصادیق بد مصرفی خبر داد و گفت: مدیریت مصرف در بخش روشنایی معابر یکی از محور‌های مهم برنامه‌های شرکت برای کنترل بار شبکه است و شناسایی و اصلاح مصادیق بد مصرفی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در پایان تأکید کرد: طرح مهتاب صرفاً یک برنامه برای شناسایی تخلفات برقی نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ برای حفاظت از سرمایه‌های ملی، کاهش تلفات، ساماندهی مصرف، صیانت از شبکه و فراهم کردن امکان بهره‌مندی عادلانه و پایدار همه مشترکان از انرژی برق است. استمرار این طرح و همراهی مشترکان در رعایت الگوی صحیح مصرف و استفاده قانونی از شبکه، نقش مهمی در تأمین برق پایدار و عبور موفق از دوره‌های اوج مصرف خواهد داشت.

منبع: شرکت توزیع برق شیراز