سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان گفت: امیدوارم خروجی اردوی ترکیه همان چیزی باشد که کادر فنی انتظار دارد تا بتوانیم از نظر فنی، تاکتیکی، جسمانی و حتی روانی با آمادگی مطلوب وارد رقابت‌های رسمی شویم.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال نوجوانان برای شناسایی دقیق‌تر و آماده‌سازی بازیکنان برای حضور در مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا در ترکیه اردو برگزار کرد.

قاسم حدادی‌فر، سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان درباره برگزاری اردوی آماده‌سازی این تیم در ترکیه اظهار کرد: خوشبختانه  حضور در ترکیه این فرصت را در اختیار کادر فنی قرار داد تا بازیکنان را هم در تمرینات و هم در مسابقات دوستانه مورد ارزیابی قرار دهیم. باید از مسئولان فدراسیون فوتبال و در راس آقای تاج که شرایط برگزاری این اردو را با امکانات مناسب فراهم کردند، صمیمانه تشکر کنم، چرا که این حمایت‌ها کمک بزرگی به روند آماده‌سازی تیم کرده است. در کل امکانات بسیار خوبی در اختیار ما قرار گرفت و بازی‌های دوستانه خوبی هم انجام دادیم.

وی در خصوص دیدارهای تدارکاتی تیم ملی جوانان بیان کرد: در این اردو چهار مسابقه دوستانه باکیفیت برگزار کردیم. هدف ما از این مسابقات تنها نتیجه‌گیری نبود، بلکه تلاش کردیم بازیکنان را در شرایط نزدیک به مسابقات رسمی قرار دهیم، نفرات مختلف را محک بزنیم و به شناخت دقیق‌تری از توانایی‌های فردی و تیمی برسیم. امیدوارم خروجی این اردو همان چیزی باشد که کادر فنی انتظار دارد تا بتوانیم از نظر فنی، تاکتیکی، جسمانی و حتی روانی با آمادگی مطلوب وارد رقابت‌های رسمی شویم.

سرمربی تیم ملی جوانان درباره شرایط آماده‌سازی این تیم عنوان کرد: واقعیت این است که زمان مهم‌ترین چالشی بود که از ابتدای کار با آن روبه‌رو شدیم. حدود ۴۰ روز از تشکیل این تیم می‌گذرد و کمتر از یک ماه دیگر باید در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا به میدان برویم. این مسئله باعث شده برنامه‌های ما با فشردگی زیادی دنبال شود و در همین مدت محدود باید هم روی آماده‌سازی جسمانی بازیکنان کار کنیم، هم مسائل تاکتیکی و تکنیکی را پیش ببریم و هم از نظر ذهنی و روانی تیم را برای حضور در مسابقات آماده کنیم. طبیعی است که چنین شرایطی کار را سخت‌تر می‌کند، اما خوشبختانه انگیزه و اشتیاق بالای بازیکنان باعث شده با امید و انرژی مسیر آماده‌سازی را ادامه دهیم.

حدادی‌فر در ادامه با تمجید از بازیکنان تیم ملی جوانان اذعان کرد: نسل بسیار مستعد و باانگیزه‌ای در اختیار فوتبال ایران قرار دارد. بازیکنان ما با علاقه، نظم و انگیزه بالا در تمرینات حاضر می‌شوند و اشتیاق زیادی برای یادگیری دارند. اعتقاد دارم این نسل سرمایه فوتبال ایران است و باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار بگیرد. اگر بتوانیم از نظر امکانات، برنامه‌ریزی، زیرساخت و حمایت‌های لازم شرایط مناسبی برای این بازیکنان فراهم کنیم، بدون تردید آینده فوتبال کشور در اختیار همین جوانان خواهد بود و سال‌های خوبی را پیش رو خواهیم داشت.

وی درباره همکاری باشگاه‌ها با تیم ملی جوانان نیز گفت: در کنار قدردانی از باشگاه‌هایی که با تیم ملی همکاری کردند، باید اشاره کنم که متأسفانه چند بازیکن تأثیرگذار ما به دلیل حضور در برنامه‌های آماده‌سازی باشگاه‌های لیگ برتری نتوانستند در این اردو کنار تیم باشند. با توجه به فرصت کوتاهی که تا آغاز مسابقات داریم، انتظار داشتیم همکاری بیشتری از سوی باشگاه‌ها و سرمربیان محترم صورت بگیرد تا کادر فنی بتواند از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کند. امیدوارم پس از بازگشت به ایران، این بازیکنان در اختیار تیم ملی قرار بگیرند تا بتوانیم با ترکیب کامل، برنامه‌های نهایی آماده‌سازی را دنبال کنیم.

سرمربی تیم ملی جوانان در پایان خاطرنشان کرد: از همه مسئولان فدراسیون فوتبال بابت حمایت‌هایی که از این تیم داشته‌اند تشکر می‌کنم و امیدوارم این حمایت‌ها تا زمان آغاز مسابقات نیز ادامه داشته باشد. البته در روزهایی که ما در ترکیه حضور داشتیم، اخبار تلخی از حملات دشمنان به نقاط مختلف کشور، به‌ویژه مناطق جنوبی ایران، به گوشمان رسید که واقعاً باعث ناراحتی همه اعضای تیم شد. از همین جا با مردم عزیز ایران ابراز همدردی می‌کنیم و امیدواریم هرچه زودتر آرامش کامل به کشور بازگردد تا همه مردم بتوانند در کنار هم روزهای خوبی را تجربه کنند. قلب همه اعضای تیم ملی جوانان برای ایران می‌تپد و امیدواریم بتوانیم با کسب نتایج خوب، دل مردم عزیز کشورمان را شاد کنیم.

منبع: فدراسیون فوتبال

برچسب ها: تیم فوتبال جوانان ، قاسم حدادی فر
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