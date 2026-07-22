پیت هگست و گری پیترز در جلسه سنای آمریکا بر سر نحوه مدیریت جنگ ایران و تامین بودجه نظامی وارد مشاجره لفظی شدیدی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در جریان جلسه استماع کمیته تخصیص بودجه سنا، بین پیت هگست، وزیر جنگ و گری پیترز، سناتور دموکرات آمریکا بر سر جنگ ایران، مشاجره لفظی شدیدی رخ داد.

سناتور پیترز، هگست را به عدم رهبری تلاش‌های جنگی متهم و خاطرنشان کرد که نیرو‌های آمریکایی در خطوط مقدم به دلیل فقدان یک استراتژی روشن برای دستیابی به پیروزی با خطراتی رو‌به‌رو هستند.

پیترز در حمله‌ای تند که نشان‌دهنده ناامیدی دموکرات‌ها از روند جنگ بود، گفت: «شما، آقا، شکست‌خورده‌اید، نه مردان و زنان در خط مقدم. اگر هیچ استراتژی برای دستیابی به پیروزی وجود نداشته باشد، آنها کسانی هستند که در خطرند. رهبرانشان آنها را ناامید کرده‌اند. شما هیچ برنامه‌ای برای پیروزی در این جنگ ندارید. مردان و زنان قادر به انجام این کار هستند، اما به رهبری نیاز دارند. رهبری چه زمانی ظاهر خواهد شد؟»

وزیر جنگ آمریکا به تندی پاسخ داد و سناتور پیترز و دیگر دموکرات‌های همکارش را به نداشتن شجاعت سیاسی برای تأمین بودجه سربازان متهم کرد و گفت: «چرا رهبری خود را نشان نمی‌دهید و در مقابل دیگر دموکرات‌هایی که بودجه سربازان را تامین نمی‌کنند، نمی‌ایستید؟ شما می‌خواهید اینجا بایستید و درباره سربازان صحبت کنید، اما هیچ شجاعت سیاسی برای تأمین بودجه واقعی وزارتخانه ما نشان نمی‌دهید، زیرا شما سندرم ترامپ دارید و نمی‌توانید به هیچ چیز معناداری متعهد شوید، بنابراین من این را به شما، سناتور، نسبت می‌دهم.» او در پاسخی مخالفان را به مانور سیاسی به قیمت جان سربازان متهم کرد.

سناتور پیترز بر موضع خود پافشاری کرد و اظهار داشت که مشکل، بودجه نیست، بلکه رهبری و درک روشنی از آنچه برای پیروزی در جنگ لازم است، وجود ندارد، اما هگست اصرار داشت که موضع دموکرات‌ها «بزدلی سیاسی» است که مانع از تامین منابع لازم برای سربازان می‌شود.

منبع: آر تی