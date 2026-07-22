باشگاه خبرنگاران جوان - محمد قائدی، معاون تعهدات بیمه اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی هیچ گونه وابستگی به منابع دولتی ندارد گفت: بخش اعظم درآمد‌های آن از محل حق‌بیمه‌های پرداختی توسط کارفرمایان استان تأمین می‌شود و در حال حاضر منابع و مصارف استان فارس از توازن مناسبی برخوردار است.

او با اشاره به جایگاه رفیع سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد اجتماعی کشور گفت: ماهانه حدود ۵۰ درصد از بودجه جاری کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌شود.

معاون تعهدات بیمه اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس سهم این استان از این مبلغ را بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این اعتبارات برای بیش از ۲۸۷ هزار نفر بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی استان فارس هزینه می‌شود.

قائدی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی هیچ گونه وابستگی به منابع دولتی ندارد ادامه داد: بخش اعظم درآمد‌های آن از محل حق‌بیمه‌های پرداختی توسط کارفرمایان استان تأمین می‌شود و در حال حاضر منابع و مصارف استان از توازن مناسبی برخوردار است.

معاون تعهدات بیمه اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس، پایداری مالی سازمان را امری حیاتی دانست و ادامه داد: تغییرات جمعیتی، سطح اشتغال، حوادث قهری، تأثیر تحریم‌های اقتصادی، نسبت پشتیبانی، سرمایه‌های انسانی و سیاست‌های بیمه‌ای به عنوان شاخص‌های کلیدی در این زمینه است.

قائدی اجرای محاسبات اکچوئری، بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح نظام بازنشستگی و عملیاتی کردن تعهدات دولت را از راهبرد‌های اساسی برای تقویت پایداری مالی برشمرد و خاطرنشان کرد: تداوم این پایداری، نقش مؤثری در ارتقاء سطح رفاه اجتماعی بیمه‌شدگان و بازنشستگان خواهد داشت.

منبع: تامین اجتماعی فارس