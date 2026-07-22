باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه حفظ واحدهای تولیدی موجود، مهم‌ترین راهکار برای کاهش بیکاری است، از پیگیری جدی برای احیای کارخانه فارسیت دورود پس از بیش از یک دهه تعطیلی خبر داد و گفت: با راه‌اندازی مجدد این واحد صنعتی، زمینه اشتغال بیش از هزار نفر فراهم خواهد شد.

وی همچنین از بهره‌برداری بزرگ‌ترین گلخانه هیدروپونیک غرب کشور در ازنا و اختصاص بیش از هزار میلیارد تومان برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خبر داد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی، حفظ ظرفیت‌های موجود را نخستین و مؤثرترین گام برای مقابله با بیکاری دانست و تأکید کرد که احیای واحدهای صنعتی راکد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه داشته باشد.

لک‌علی‌آبادی با اشاره به وضعیت کارخانه فارسیت ازنا اظهار کرد: این واحد صنعتی با چالش‌های متعددی از جمله فرسودگی تجهیزات، ناترازی انرژی، بدهی‌های انباشته و مسائل زیست‌محیطی روبه‌رو است و رفع این مشکلات نیازمند همکاری و حمایت دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاری هدفمند است.

وی در ادامه از پیگیری‌های انجام‌شده برای احیای کارخانه فارسیت دورود خبر داد و افزود: این واحد صنعتی بیش از ۱۰ سال است که تعطیل شده، اما با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و در صورت فراهم شدن شرایط لازم، امکان بازگشت آن به چرخه تولید وجود دارد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس تصریح کرد: راه‌اندازی مجدد کارخانه فارسیت دورود می‌تواند ظرفیت اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از هزار نفر را فراهم کند و ضمن کاهش نرخ بیکاری، به رونق اقتصادی و افزایش فعالیت‌های صنعتی در شهرستان کمک شایانی خواهد کرد.

پروژه‌های جدید؛ موتور محرک اشتغال در منطقه

لک‌علی‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح‌های جدید اشتغال‌زا در حوزه کشاورزی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین گلخانه هیدروپونیک غرب کشور در شهرستان ازنا به بهره‌برداری رسیده و تولید گل رز صادراتی را آغاز کرده است؛ پروژه‌ای که علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ظرفیت ارزآوری و توسعه صادرات غیرنفتی را نیز افزایش خواهد داد.

وی همچنین از اختصاص بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خبر داد و اظهار داشت: این منابع در حوزه‌های مختلف از جمله گلخانه‌ها، شیلات، دامداری، مرغداری و سایر واحدهای تولیدی هزینه خواهد شد تا زمینه توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال در منطقه فراهم شود.

نماینده مردم دورود و ازنا ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌ها و تکمیل طرح‌های در دست اجرا، در ماه‌های آینده پروژه‌های جدیدی به بهره‌برداری برسند و شاهد رونق هرچه بیشتر تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در شهرستان‌های دورود و ازنا باشیم.