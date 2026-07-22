تصاویر هوایی از تشییع پیکرهای فرشتگان میناب

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u067e\u06cc\u06a9\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0646\u0627\u0628\u060c \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0631 \u0628\u062f\u0631\u0642\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0628\u0647 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0634\u062f.\n\u00a0\n