باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویر هوایی از تشییع پیکرهای فرشتگان میناب

تصاویر هوایی از آیین تشییع پیکر‌های فرشتگان میناب، با ثبت شکوه حضور مردم را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان- تصاویر هوایی از آیین تشییع پیکر‌های دانش آموزان میناب، حضور گسترده مردم در بدرقه این مراسم را از نمایی متفاوت به تصویر می‌کشد.

 

مطالب مرتبط
تصاویر هوایی از تشییع پیکرهای فرشتگان میناب
young journalists club

تحقیقات جدید اسکای‌نیوز درباره حمله به مدرسه شجره طیبه + فیلم

تصاویر هوایی از تشییع پیکرهای فرشتگان میناب
young journalists club

روایت یک روز تلخ + فیلم

تصاویر هوایی از تشییع پیکرهای فرشتگان میناب
young journalists club

ادعای عدم حمله آمریکا به مناطق غیرنظامی، «دروغی بزرگ» است + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم
۶۸۲

باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
آثار حملات اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم
۶۶۹

آثار حملات اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم
۶۶۸

ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم
۶۱۲

مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
مگر اسپانیا چه کاری برای ایران انجام داد که رئیس‌جمهور پیروزی آنها را تبریک گفت؟ + فیلم
۵۷۴

مگر اسپانیا چه کاری برای ایران انجام داد که رئیس‌جمهور پیروزی آنها را تبریک گفت؟ + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha