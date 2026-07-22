مربی اسبق تیم ملی فوتبال انتقاداتی در مورد اظهارات قلعه نویی سرمربی تیم ملی مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نادر فریاد شیران مربی اسبق تیم ملی فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اظهارات قلعه نویی بعد از جام جهانی اظهار کرد: سرمربی تیم ملی به همه ارگان فوتبال بی احترامی کرده است. من نمیدانم ایشان، مردم ایران را چه چیزی تصور میکند و خانواده بزرگ فوتبال نسبت به رفتارهای قلعه نویی آگاهی دارند.
او افزود: سرمربی تیم ملی فوتبال در مصاحبه با یک برنامه ورزشی یک نکته فنی هم بیان نکرد که چرا تیم ملی فوتبال به مرحله بعدی صعود نکرد؟ یک مربی در طول بازی دهها بار تاکنیک خود را عوض میکند و در این باره حرف میزند، اما قلعه نویی موعظه دینی برای مردم میکرد. همان چیزی که شما میگویید «عزت و ذلت دست خداست» الان شما با نتایجی که در جام جهانی به دست آورید و رفتاری که میکنید، عزتمند شدید. همچنین در کمال وقاحت قلعه نویی خودش را با کی روش مقایسه میکند و میگوید که من و کی روش خیلی با هم خوب هستیم. در صورتی که او یکی از منتقدان اصلی کی روش بود. سرمربی تیم ملی میگوید که کی روش آن قدر پاداش گرفته است، چرا من نگیرم؟
فریاد شیران گفت: شما حساب کنید پاداش بازیکنان تیم ملی فوتبال بین ۳ الی ۷ میلیارد تومان است، اما قلعه نویی ۱۴۰ میلیارد تومان گرفته است. همچنین ۹ تیم آسیایی به جام جهانی رفتند و صعود به جام جهانی شاهکار حساب نمیشود، اما سرمربی تیم ملی خودش را محق دریافت پاداش میداند. ایشان میگوید که بعضیها در غار بودند، شما که بهتر از غار بودید و در آنتالیا حضور داشتید. به هر حال اینها تا چه زمانی میخواهند مردم را فریب بدهند.
مربی اسبق تیم ملی فوتبال بیان کرد: دنیس درگاهی در سطح اول فوتبال اروپا بازی میکند. چرا سرمربی تیم ملی فوتبال یک دقیقه به این بازیکن در تیم ملی فوتبال بازی نداد؟ اگر روزبه چشمی سالم بود و مصدومیت نداشت و او را به جای یک جوان به جام جهانی بردید، چرا از او در این رقابتها استفاده نکردید؟ سرمربی تیم ملی بارها برخی از بزرگان فوتبال را بی وطن و ایران فروش قلمداد کرد. شما به چه حقی این توهینها را به بزرگان فوتبال میکنید و اینها جرم است.
او ادامه داد: ما در تمام طول تاریخ در فوتبالمان نداشتیم که مربی ایرانی قراردادش ۳۰ میلیارد تومان باشد. در دوران مربیگری مایلی کهن که من هم در کادر فنی تیم ملی بودم، قراردادی نداشتیم و صرفا فقط به ما حقوق میدادند. حالا سرمربی تیم ملی با منت میگوید که من ۳۰ میلیارد تومان گرفتهام و قراردادم کمتر از سایر مربیان داخلی است. مربیان لیگ معلوم نیست که قراردادشان را بگیرند یا نگیرند، اما شما از قبل این ۳۰ میلیارد را گرفتید. همچنین ایشان طلبکارانه صحبت میکند. چرا سرمربی تیم ملی فوتبال به بازیکنانی که زحمت کشیدند ۶ میلیارد تومان پاداش داد؟ اما خودش ۳۰ برابر بیشتر از بازیکنان پاداش گرفته است.
فریاد شیران بیان کرد: زمانی که ما ۶ گل به کویت زدیم و به نیمه نهایی جام ملتهای آسیا راه یافتیم، ایرانیهای آنجا خواستند محبتی کنند و پاداشی به ما بدهند. آنها گفتند که حواله ماشین پیکان به شما میدهیم. آنها ۲۰ حواله به ما بدهند، اما با رایزنی که کردیم، تعداد را به ۲۵ حواله رساندیم. البته تعداد نفرات تیم ملی زیاد بودند و ما رویمان نشد که بگوییم که بیشتر از ۲۵ حواله به ما بدهند. براین اساس از پاداش خود بازیکنان مبلغی را جمع کردیم و به ایرانیهای مقیم کویت دادیم تا به ما حواله خودرو بیشتری بدهند. همه اعضای تیم ملی فوتبال حواله پیکان گرفتند و پاداش یکسانی دریافت کردیم. حالا سرمربی تیم ملی فوتبال در دریافت پاداش، خودش را با کی روش مقایسه میکند. زمان کی روش ۴ تیم از آسیا به جام جهانی میرفت، اما الان ۹ تیم از آسیا به جام جهانی رفته است. تیم ملی فوتبال با هدایت قلعه نویی در ۲ دوره از جام ملتهای آسیا حذف شد و در جام جهانی نیز از گروه خود بالا نیامد.
مربی اسبق تیم ملی فوتبال گفت: من از رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و وزیر ورزش میخواهم که به مسئله تیم ملی فوتبال ورود کنند. همچنین مقبولیت تیم ملی فوتبال از دست رفته است و رئیس فدراسیون فوتبال ما وجاهت اداره فوتبال کشورمان را ندارد و شاهد این موضوع هم سقوط تمام تیمهای ملی در ردههای سنی است. حالا بحث جادوگری، دلالی، پرونده فساد در تیم مس رفسنجان و زد و بندهای پنهان و آشکار در فوتبال کشورمان وجود دارند که آنها را لحاظ نکردیم. رئیس جمهور باید در این زمینه اقدام عاجل کند. مردم از تیم ملی فوتبال راضی نیستند و عملکرد سرمربی تیم ملی موید حرفهای من است.
فریاد شیران اظهار کرد: مهدی تاج بیان کرده که قلعه نویی سرمربی تیم ملی در جام ملتهای آسیا است، اما قلعه نویی با ناز و کرشمه میگوید که حالا ببینیم چه میشود. همچنین رئیس فدراسیون فوتبال وعده قهرمانی در جام ملتهای آسیا به مردم داد، اما سرمربی تیم ملی بیان کرد که ان شا الله ما جزو ۴ تیم برتر آسیا شویم. اگر قرار است که در جام ملتهای آسیا قهرمان نشویم و اوت شویم بگذارید که یک مربی جوانتر از شما هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد. سرمربی تیم ملی فوتبال سومین دوره جام ملتهای آسیا را قرار است تجربه کند، اما دستاوردی تاکنون نداشته است. تیم ملی فوتبال هم برای جام ملتهای آسیا جوان نشده است.
مربی اسبق تیم ملی فوتبال بیان کرد: سرمربی تیم ملی فوتبال میگوید که ما با سختیهای فراوان خودمان را به کمپ تیخوانا در مکزیک رساندیم، اما شما با انتخاب خودتان این کمپ را برگزیدید. مهدی تاج قبل از جام جهانی بیان کرد که با خوش فکری این کمپ را انتخاب کردیم. اصلا گندهتر از ترامپ هم نمیتوانست ایران را به آمریکا راه ندهد، چون مقررات بین المللی اجازه نمیدهد. اگر سختی راه وجود داشت، چرا تاج، نبی، ممبینی و چند عضو دیگر فدراسیون فوتبال به مکزیک رفتند و بازیهای تیم ملی را از تلویزیون آنجا میدیدند. مسئولان فوتبال به ایران میآمدند و هزینهها را کمتر میکردند و بیت المال و پول مردم را هدر نمیدادند. چرا شما ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت پول گرفتید و دستاوردتان در جام جهانی چه بوده است؟ شما هم پول بیت المال را حیف و میل کردید و هم هیچ دستاوردی در جام جهانی کسب نکردید و اوت شدید و به ایران آمدید. حالا شما هر دفعه برای خودتان قصه سرایی و حماسه سرایی کنید و هیچ کدام از اینها قابل قبول نیست.
او در پایان گفت: مسئولان کشور باید اقدام عاجل کنند و تکلیف فوتبال کشورمان را مشخص کنند وگرنه ما با این دست فرمان، ما راه به جایی نخواهیم برد.