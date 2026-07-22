جانشین فرمانده انتظامی لرستان گفت: یک انبار ۲۵۰ تنی احتکار نهاده‌های دامی و کود شیمیایی در شهرستان خرم‌آباد کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - فرهاد ابدال‌چگنی؛ جانشین فرمانده انتظامی لرستان امروز صبح در جمع خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح سراسری تشدید مبارزه با احتکار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی،از احتکار مقادیر قابل‌توجهی نهاده‌های دامی و کود شیمیایی در یکی از انبارهای شهرستان خرم‌آباد، موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و هماهنگی قضایی، انبار موردنظر را شناسایی و در بازرسی از آن، ۲۴۰ تن جو و ۱۰ تن کود شیمیایی احتکار شده را کشف کردند که برابر نظر کارشناسان، ارزش این محموله ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شد، تصریح کرد: با دستور مقام قضایی، انبار مذکور پلمب و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

ابدال‌چگنی با تأکید بر عزم جدی پلیس در صیانت از امنیت اقتصادی جامعه، خاطرنشان کرد: سودجویانی که با احتکار کالاهای اساسی، ایجاد کمبود مصنوعی و برهم‌زدن تعادل بازار، معیشت مردم را هدف قرار می‌دهند، بدانند پلیس با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، رصد مستمر و هماهنگی کامل با دستگاه قضایی، هیچ‌گونه فرصت و حاشیه امنی برای اخلالگران اقتصادی باقی نخواهد گذاشت و با قاطعیت با آنان برخورد خواهد کرد.

منبع: پلیس لرستان

 

 

برچسب ها: احتکار ، لرستان
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