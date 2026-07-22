باشگاه خبرنگاران جوان - ساموئل ال. جکسون، بازیگر سرشناس هالیوود، با بازنشر پیامی در حساب اینستاگرام خود، از سیاهپوستان خواست از تیم ملی آرژانتین حمایت نکنند و این کشور را «از نظر تاریخی یکی از نژادپرستترین کشورهای جهان» توصیف کرد؛ اقدامی که موجی از واکنشها و بحثهای گسترده درباره پیشینه نژادی آرژانتین در فضای مجازی به راه انداخت.
جکسون، ۷۷ ساله، پس از شکست یک بر صفر آرژانتین مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی، استوریای را بازنشر کرد که ابتدا توسط شبکه SEC Black Alumni Network منتشر شده بود. در این پیام آمده بود: مردم سیاهپوست، لطفاً از آرژانتین در جام جهانی حمایت نکنید. آرژانتین از نظر تاریخی یکی از نژادپرستترین کشورهای جهان بوده است. اگر سیاهپوستی از آرژانتین حمایت کند، از نظر من شبیه این فرد است. این متن همراه با تصویری هوش مصنوعی از شخصیت «استیون»، برده وفادار به ارباب سفیدپوست با بازی جکسون در فیلم «جنگوی زنجیرگسسته» (Django Unchained) منتشر شده بود؛ تصویری که او را با پیراهن تیم ملی آرژانتین نشان میداد و بهعنوان نمادی از «خیانت به همبستگی نژادی» تعبیر شده بود.
انتشار این استوری با واکنش گسترده کاربران، بهویژه آرژانتینیها، روبهرو شد. بسیاری از منتقدان جکسون تأکید کردند که او با اتکا به اطلاعات نادرست، تصویری کلی و ناعادلانه از جامعه آرژانتین ارائه کرده است. برخی نیز با اشاره به لغو بردهداری در آرژانتین و تاریخ این کشور، از او خواستند بابت انتشار این مطلب عذرخواهی کند. در مقابل، حامیان این موضع یادآور شدند که بحث درباره نژادپرستی در آرژانتین سابقهای طولانی دارد و بسیاری از پژوهشگران به حذف تدریجی جمعیت آفریقاییتبار از سرشماریها، سیاستهای مهاجرتی قرن نوزدهم و شکلگیری این تصور که آرژانتین کشوری «کاملاً اروپاییتبار» است، اشاره کردهاند. همین مسائل در سالهای اخیر بارها موضوع انتقاد فعالان حقوق مدنی و رسانههای بینالمللی بوده است.
جکسون طی سالهای گذشته بارها مواضع صریحی علیه نژادپرستی و تبعیض نژادی اتخاذ کرده و از حامیان جنبش «جان سیاهپوستان مهم است» (Black Lives Matter) بوده است. او در مصاحبهای با مجله رولینگ استون در سال ۲۰۲۳، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، را «نژادپرستی از همان جنس کسانی» توصیف کرد که در دوران کودکیاش در آمریکا به او توهین نژادی میکردند و گفت از نگاه او، جریان راستگرای آمریکا همچنان همان الگوهای تبعیضآمیز را علیه اقلیتها دنبال میکند.
اظهارنظر اخیر جکسون درباره آرژانتین نیز بدون پشتوانه مطرح نشده است. در سالهای اخیر فوتبال آرژانتین با اتهامهای مرتبط با رفتارهای نژادپرستانه روبهرو بوده است. جنجالیترین نمونه به تابستان ۲۰۲۴ بازمیگردد؛ زمانی که پس از قهرمانی آرژانتین در کوپا آمریکا (یک رویداد چندجانبهٔ بینالمللی فوتبال است که کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (کونمبول) آن را برگزار میکند)، ویدئویی از جشن بازیکنان این تیم منتشر شد. در این ویدئو گروهی از بازیکنان، از جمله انزو فرناندز، شعاری علیه بازیکنان سیاهپوست تیم ملی فرانسه سر میدادند. این شعار که اصالت آفریقایی برخی بازیکنان فرانسه را هدف قرار میداد، با شکایت رسمی فدراسیون فوتبال فرانسه همراه شد و فیفا نیز تحقیقاتی را درباره این ماجرا آغاز کرد. چلسی، باشگاه بریتانیایی وقت فرناندز، نیز تحقیقات داخلی خود را درباره این پرونده انجام داد.
پیش از آن نیز نمونههای دیگری از رفتارهای نژادپرستانه در میان هوادارن آرژانتینی ثبت شده بود؛ از جمله شعارهای توهینآمیز علیه کیلیان امباپه و دیگر بازیکنان فرانسه در جام جهانی ۲۰۲۲ (در آن دوره آرژانتین و فرانسه در فینال جامجهانی رقیب بودند و در نهایت بازی با نتیجه مساوی ۳-۳ به ضربات پنالتی رسید و آرژانتین قهرمان شد)، توهینهای نژادی به بازیکنان برزیلی در رقابتهای ملی و باشگاهی و چندین پرونده انضباطی که در سالهای اخیر توجه رسانههای بینالمللی را جلب کرده است.
منبع: فارس