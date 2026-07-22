مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس از آغاز عملیات نوسازی سیستم روشنایی و اجرای سیویل‌ورک باند ۲۹R-۱۱L فرودگاه بین‌المللی شیراز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس از اجرای پروژه نوسازی سیستم روشنایی و عملیات سیویل‌ورک باند ۲۹R-۱۱L فرودگاه بین‌المللی شیراز خبر داد و این طرح را گامی مؤثر.   در راستای ارتقای ایمنی پرواز‌ها و به‌روزرسانی زیرساخت‌های این فرودگاه عنوان کرد.

فخرالدین کشاورز اظهار داشت: در قالب این پروژه، ۱۵ کیلومتر حفاری کانال، ۵۱ کیلومتر کابل‌کشی، ۳۰ کیلومتر اجرای شبکه ارتینگ، نصب ۴۵۰ چراغ جدید باند، تاکسی‌وی و اپروچ، نصب ۴۵۰ هندهول پلی‌اتیلنی، احداث ۱۶ کیبل‌داکت و منهول و همچنین اجرای ۵ هزار و ۵۰۰ متر لوله‌گذاری در حال انجام است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس با اشاره به اهمیت این پروژه در ارتقای زیرساخت‌های هوانوردی افزود: اجرای این طرح با هدف افزایش قابلیت اطمینان سامانه روشنایی باند، ارتقای ایمنی عملیات پروازی و بهبود شرایط بهره‌برداری از باند ۲۹R-۱۱L در دستور کار قرار گرفته است.

او خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی پروژه مطابق با استاندارد‌های هوانوردی و با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی در حال انجام است و نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات فرودگاهی و افزایش سطح آمادگی فرودگاه بین‌المللی شیراز خواهد داشت.

منبع: فرودگاه شیراز 

برچسب ها: فرودگاه شیراز ، نوسازی ، سیستم ، روشنایی ، باند فرودگاه
خبرهای مرتبط
پاکسازی ۱۰۰ هکتار از اراضی فرودگاه شیراز برای پیشگیری از حوادث و آتش‌سوزی‌های احتمالی
از سرگیری پرواز‌های مسیر دبی پس از ۵ ماه وقفه در فرودگاه بین‌المللی شیراز
آمادگی فرودگاه شیراز برای انجام پرواز‌های اربعین از ۴ تا ۱۶ مردادماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکذیب شایعه انفجار در شیراز‌/ هیچ اصابت جدیدی گزارش نشد‌
از متوقف کردن فرد مزاحم مسلح تا کشف سرقت، قاچاق و تریاک
از حوض‌های خانه‌های تاریخی تا نسیم دراک؛ روایت هوشمندی معماری شیراز در بافت قدیم
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در پناهگاه حیات وحش «دره‌باغ» بوانات / کشف لاشه بز وحشی و سلاح‌های شکاری
پایان تنش آبی ۴۰۰ هکتار از باغ‌های شیراز با تکمیل تصفیه‌خانه قصردشت
۱۰۰ خادم فارس در مسیر اربعین به زائران خدمت می‌کنند
شهرداری شیراز بر سکوی سوم فوتسال کلانشهر‌های کشور ایستاد
وحدت کلمه ستون فقرات انقلاب است / پروژه جنوب مظلوم عملیات روانی دشمن برای ایجاد شکاف است
فناوری اطلاعات «مغز متفکر» دستیابی به افق شهرهای برتر جهان است
آخرین اخبار
تکذیب شایعه انفجار در شیراز‌/ هیچ اصابت جدیدی گزارش نشد‌
از متوقف کردن فرد مزاحم مسلح تا کشف سرقت، قاچاق و تریاک
شهرداری شیراز بر سکوی سوم فوتسال کلانشهر‌های کشور ایستاد
پایان تنش آبی ۴۰۰ هکتار از باغ‌های شیراز با تکمیل تصفیه‌خانه قصردشت
۱۰۰ خادم فارس در مسیر اربعین به زائران خدمت می‌کنند
از حوض‌های خانه‌های تاریخی تا نسیم دراک؛ روایت هوشمندی معماری شیراز در بافت قدیم
فناوری اطلاعات «مغز متفکر» دستیابی به افق شهرهای برتر جهان است
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در پناهگاه حیات وحش «دره‌باغ» بوانات / کشف لاشه بز وحشی و سلاح‌های شکاری
وحدت کلمه ستون فقرات انقلاب است / پروژه جنوب مظلوم عملیات روانی دشمن برای ایجاد شکاف است
تداوم بی‌وقفه پروژه‌های مسکن و حمل‌ونقل در شرایط خاص کشور/ لجستیک ملی متوقف نمی‌شود
شکست سناریوی دشمن در اختلال هوانوردی ایران/ پایداری آسمان کشور با تکیه بر توان داخلی
۳ حادثه رانندگی در شیراز با ۱۲ مصدوم
دانشجوی دانشگاه پیام نور مرودشت بر سکوی قهرمانی شنای آسیا ایستاد/ طلای قورباغه ۵۰ متر برای علیرضا عرب
زلزله ۴.۱ ریشتری بابامنیر فارس را لرزاند/ آماده‌باش تیم‌های ارزیاب هلال‌احمر
رونمایی از سه کتاب با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت در فارس
هم‌افزایی برای گشایش مسیر تأمین مالی تعاونی‌های روستایی فارس/ حمایت نماینده کازرون از تقویت شبکه تعاون روستایی
جنایت آمریکا در جنگ رمضان بدون اغماض در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
نسخه استاندار فارس برای پیشرفت استان/ دانشگاهِ فعال و حکمرانی علمی
فارس باید برای هر شرایطی آماده باشد/ تاکید بر آمادگی، همدلی و صرفه‌جویی
خط‌ونشان بازرسی کل و اتاق اصناف برای گران‌فروشان در شیراز/ بازار در رصد شبانه‌روزی است