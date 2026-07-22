باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل فرودگاههای استان فارس از اجرای پروژه نوسازی سیستم روشنایی و عملیات سیویلورک باند ۲۹R-۱۱L فرودگاه بینالمللی شیراز خبر داد و این طرح را گامی مؤثر. در راستای ارتقای ایمنی پروازها و بهروزرسانی زیرساختهای این فرودگاه عنوان کرد.
فخرالدین کشاورز اظهار داشت: در قالب این پروژه، ۱۵ کیلومتر حفاری کانال، ۵۱ کیلومتر کابلکشی، ۳۰ کیلومتر اجرای شبکه ارتینگ، نصب ۴۵۰ چراغ جدید باند، تاکسیوی و اپروچ، نصب ۴۵۰ هندهول پلیاتیلنی، احداث ۱۶ کیبلداکت و منهول و همچنین اجرای ۵ هزار و ۵۰۰ متر لولهگذاری در حال انجام است.
مدیرکل فرودگاههای استان فارس با اشاره به اهمیت این پروژه در ارتقای زیرساختهای هوانوردی افزود: اجرای این طرح با هدف افزایش قابلیت اطمینان سامانه روشنایی باند، ارتقای ایمنی عملیات پروازی و بهبود شرایط بهرهبرداری از باند ۲۹R-۱۱L در دستور کار قرار گرفته است.
او خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی پروژه مطابق با استانداردهای هوانوردی و با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی در حال انجام است و نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات فرودگاهی و افزایش سطح آمادگی فرودگاه بینالمللی شیراز خواهد داشت.
منبع: فرودگاه شیراز