باشگاه خبرنگاران جوان - علی امیری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان گفت: با هماهنگی و همکاری بخشداری رودبنه، عملیات جمعآوری سنبل آبی از سطحی بالغ بر ۲.۵ هکتار از آب بندان کهنهرودپشت با استفاده از بیل مکانیکی با موفقیت اجرا شد.
او با اشاره به آثار مخرب این گونه غیربومی و مهاجم افزود: سنبل آبی از خطرناکترین گونههای مهاجم گیاهی در اکوسیستمهای آبی به شمار میرود که به دلیل رشد و تکثیر بسیار سریع، موجب کاهش اکسیژن محلول در آب، اختلال در گردش طبیعی آب، تهدید زیستگاه آبزیان، کاهش تنوع زیستی و افت کیفیت اکولوژیک تالابها و آبندانها میشود؛ از اینرو کنترل و حذف مستمر آن از اولویتهای مدیریت زیستمحیطی منطقه است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان با قدردانی از همکاری بخشداری رودبنه و سایر دستگاههای همکار تصریح کرد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، در هفته آینده نیز عملیات پاکسازی تکمیلی با مشارکت دستگاههای اجرایی ذیربط ادامه خواهد یافت و ساقهها، ریشهها و بقایای باقیمانده این گیاه به صورت دستی جمعآوری میشود تا فرآیند حذف کامل سنبل آبی از این آب بندان با دقت بیشتری به سرانجام برسد.
امیری بر ضرورت استمرار اقدامات پیشگیرانه و کنترلی تأکید کرد و گفت: حفاظت از تالابها و آب بندانهای ارزشمند گیلان و مقابله با گونههای مهاجم، نیازمند همکاری مستمر دستگاههای اجرایی، نهادهای محلی و مشارکت آگاهانه مردم است و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان پایش و کنترل این گونه مهاجم را در دستور کار خود قرار داده است.
منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان