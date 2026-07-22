سرمربی تیم ملی فوتبال معتقد است در مورد رقم قراردادش با تیم ملی ایثار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر باقری - امیر قلعه نویی در برنامه تلویزیونی در مورد پاداش نجومی خود در قبال نشستن روی نیمکت تیم ملی فوتبال در جام جهانی گفت: من در مورد قرارداد با تیم ملی فوتبال ایثار کردم و رقم را پایین گرفتم به همین دلیل پاداش ۱۴۰ میلیارد تومانی حق من بود.

در مورد اینکه قلعه نویی در روز‌های اخیر چند نفر را متهم به وطن فروشی و بی وطنی کرد و به چند نفر لقب لوده و مسخره داد و چند منتقد فنی تیم ملی را معاند با نظام دانست، کاری نداریم، اما کلمه ایثار برای قرارداد ۳۰ یا ۴۰ میلیارد تومانی + پاداش ۱۴۰ میلیارد تومانی در نوع خود بحث برانگیز است.

ایثارگران در کشور ما صفر‌های آنچنانی مقابل رقم‌های بانکی شان نبود، ایثارگران از صفر‌های جانشان گذشتند تا شما امروز با ساعت ۱۰ میلیارد تومانی در مقابل دوربین تلویزیونی خود نمایی کنید. ایثارگری راه و رسم است،کاسبی نیست، ایثارگران در نقطه صفر ایستادند تا شما ۱۸۰ میلیارد تومان برای نشستن زیر سایه پرچم ایران بگیرید.

لطفا نام ایثار را در این فوتبال کثیف رواج ندهید که دیگر از این پس باید ایثارگری را هم با مظنه دلار و ریال بسنجیم. جالب است که شما این روز‌ها خود را نماد تعصب و وطن پرستی می‌دانید، اما برای نشستن زیر همین پرچم، حساب تبدیل دلار و ریال را هم دارید.

منتقدان شما برای اینکه خدای ناکرده نتوانند جایگاه ایثارگری شما را تصاحب کنند به لودگی و بی وطنی و ... متهم شدند تا شما فضای ایثارتان باز تر باشد.

عجبا به غیرت شما وطن پرستِ ایثارگر! مراقب باش نان سفره‌ی کسی را قطع نکنی یا حقی را ناحق نکنی که این مرام ایثارگران نیست.