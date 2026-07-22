سرمربی تیم ملی فوتبال معتقد است در مورد رقم قراردادش با تیم ملی ایثار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر باقری - امیر قلعه نویی در برنامه تلویزیونی در مورد پاداش نجومی خود در قبال نشستن روی نیمکت تیم ملی فوتبال در جام جهانی گفت: من در مورد قرارداد با تیم ملی فوتبال ایثار کردم و رقم را پایین گرفتم به همین دلیل پاداش ۱۴۰ میلیارد تومانی حق من بود.

 در مورد اینکه قلعه نویی در روز‌های اخیر چند نفر را متهم به وطن فروشی و بی وطنی کرد و به چند نفر لقب لوده و مسخره داد و چند منتقد فنی تیم ملی را معاند با نظام دانست، کاری نداریم، اما کلمه ایثار برای قرارداد ۳۰ یا ۴۰ میلیارد تومانی + پاداش ۱۴۰ میلیارد تومانی در نوع خود بحث برانگیز است.

ایثارگران در کشور ما صفر‌های آنچنانی مقابل رقم‌های بانکی شان نبود، ایثارگران از صفر‌های جانشان گذشتند تا شما امروز با ساعت ۱۰ میلیارد تومانی در مقابل دوربین تلویزیونی خود نمایی کنید. ایثارگری راه و رسم است،کاسبی نیست، ایثارگران در نقطه صفر ایستادند تا شما ۱۸۰ میلیارد تومان برای نشستن زیر سایه پرچم ایران بگیرید.

لطفا نام ایثار را در این فوتبال کثیف رواج ندهید که دیگر از این پس باید ایثارگری را هم با مظنه دلار و ریال بسنجیم. جالب است که شما این روز‌ها خود را نماد تعصب و وطن پرستی می‌دانید، اما برای نشستن زیر همین پرچم، حساب تبدیل دلار و ریال را هم دارید.

منتقدان شما برای اینکه خدای ناکرده نتوانند جایگاه ایثارگری شما را تصاحب کنند به لودگی  و بی وطنی و ... متهم شدند تا شما فضای ایثارتان باز تر باشد.

عجبا به غیرت شما وطن پرستِ ایثارگر! مراقب باش نان سفره‌ی کسی را قطع  نکنی یا حقی را ناحق نکنی که این مرام ایثارگران نیست.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، امیر قلعه نویی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
دورد به شرفتش که این مقاله حرف حق و حقیقت نوشته ایثار کلمه مقدس است تو این بادها نمی‌کنند آقای قلعه نوعی ایندر وهمه مغرور نباشید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
حسن
۰۱:۱۵ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
همیشه فکر می کردم این خبرنگاران جوان عدالت دارند
ولی با انتخاب این عکس قرض ورزیشون رو فقط نشون دادند

منتاسفم
۶
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
حتما میخواهید بگویید دلارهای نجومی که به مربیان خارجی
داده می شد و 10 درصد نتایج مربی ایرانی را هم نمی گرفتند ،
ایثار گری است !!!!
۲۱
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
فرقش اینه که مربی خارجی ادعای ایثار نداره . معنی ایثار واقعی را باید از کسانی که پای لانچرها دست و پایشان را با حقوق بخور و نمیر از دست دادند باید پرسید
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۳:۱۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
تا کور شود هر انکه نتواند دید
۲۴
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۳۱ تير ۱۴۰۵
اینو باید از تیم ملی اخراج کنند حرف زدن بلد نیست سرمربی ترسوی است فقط بلده بگه سانتر کنید
۱۲
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
H
۱۱:۵۰ ۳۱ تير ۱۴۰۵
حق تو نیست پول مفت بهت دادن توکه دم از ایثار میکنی اینگونه مطرح نمیکردی
۹
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۳۱ تير ۱۴۰۵
سلام.
احسنت👏👏
چقدر زیبا نوشتید
۱۱
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
چه کسی اجازه میدهد از جیب مردمی که اکثرشان در سختی زندگی میکنند این رقمها خرج شود؟!.اتفاقا ازش پیداست که هم چقدر ورزیده است هم اهل ایثار.
۹
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۳۱ تير ۱۴۰۵
ورزشکار و مربی با این حجم شکم ،،، واقعانکه
۱۰
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۳۱ تير ۱۴۰۵
کاش اینگونه انسانهای پول پرست بی مصرف از کشور اخراج می شدند
۱۲
۴۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
امیرالمومنین علی ع :
زکات عقل ، تحمل نادانان است !
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۱:۰۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
خدا پدرت بیمامرزه کسی که این متن نوشته
۱۲
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۳۱ تير ۱۴۰۵
سرتو بالا کن ، نظارات رو نگاه کن !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۳۱ تير ۱۴۰۵
چه عجب
بالاخره باشگاه خبرنگاران یه مطلب حسابی و با کیفیت نوشت!
۱۲
۵۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۳۱ تير ۱۴۰۵
میخواد آدمهای کند ذهن رو امتحان کنه !
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