مادری که سه گل پرپر خود را در راه عزت و سربلندی ایران اسلامی تقدیم کرده بود، پس از سال‌ها صبر زینب‌گونه و تحمل داغ جانسوز فراق، دعوت حق را لبیک گفت و در جوار فرزندان شهیدش آرام گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حاجیه خانم «صغری نعمتی»، مادر گرانقدر شهیدان والامقام «حامد، محمود و صاحب نعمتی»، مادری که سه گل پرپر خود را در راه عزت و سربلندی ایران اسلامی تقدیم کرده بود، پس از سال‌ها صبر زینب‌گونه و تحمل داغ جانسوز فراق، دعوت حق را لبیک گفت و در جوار فرزندان شهیدش آرام گرفت.

 این مادر صبور و فداکار که عمر پربرکت خود را با صبر بر مصیبت فقدان سه فرزند شهید سپری کرد، امروز دار فانی را وداع گفت و به لقاءالله شتافت.

پیکر مطهر این مادر معظم شهدا، امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ساعت ۱۷ از مقابل مسجد حضرت صاحب‌الزمان (عج) واقع در خیابان شهید صدوقی کرج تشییع و پس از اقامه نماز، در گلزار شهدای امامزاده محمد (ع) کرج و در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده خواهد شد.

شهید صاحب نعمتی متولد ۲۹ آذر ۱۳۳۴، در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۱ در خونین‌شهر به فیض عظیم شهادت نائل آمد. همچنین شهیدان حامد نعمتی و محمود نعمتی، متولد ۱۰ مرداد ۱۳۴۸، به ترتیب در ۲۲ آبان ۱۳۶۲ و ۲۲ فروردین ۱۳۶۲ در منطقه فکه و در جریان عملیات‌های دوران دفاع مقدس به مقام والای شهادت رسیدند.

مادران شهدا، نماد صبر، ایمان و ایثار هستند و سال‌ها با استقامت و بردباری، بار سنگین فراق عزیزان خود را به دوش کشیدند و با تربیت فرزندانی مؤمن و انقلابی، سهمی ماندگار در عزت و اقتدار ایران اسلامی ایفا کردند.

منبع روابط عمومی امور ایثارگران البرز 

برچسب ها: مادر شهیدان ، تشییع پیکر
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