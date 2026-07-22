باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیویورک پست به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، فاش کرد که او می‌خواهد جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد شود.

هنوز مشخص نیست که آیا اینفانتینو می‌خواهد برای این سمت نامزد شود یا خیر، و همچنین مشخص نیست که آیا ترامپ مستقیما این ایده را با او در میان گذاشته است یا خیر.

این وب‌سایت خاطرنشان کرد که نام اینفانتینو با توجه به رابطه نزدیک او با ترامپ در جریان میزبانی آمریکا از بخشی از جام جهانی ۲۰۲۶ مطرح شده است، جایی که این دو نفر بیش از یک بار در کنار هم ظاهر شدند و هر یک نقش دیگری را در این مسابقات ستودند.

اینفانتینو از سال ۲۰۱۶ رئیس فیفا بوده و در سال ۲۰۲۳ برای یک دوره جدید دوباره انتخاب شد. او در طول ریاست خود، گسترش تورنمنت‌های فیفا را رهبری کرده است، که مهمترین آنها افزایش تعداد تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی به ۴۸ تیم با شروع دوره ۲۰۲۶ است.

جایگاه دبیرکل سازمان ملل متحد

قرار است دوره دوم آنتونیو گوترش، دبیرکل فعلی سازمان ملل، در تاریخ ۳۱ دسامبر به پایان برسد و پس از آن کشورهای عضو، فرآیند انتخاب جانشین او را بر اساس سازوکارهای موجود در این سازمان آغاز خواهند کرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد به توصیه شورای امنیت انتخاب می‌شود و پس از آن، توسط مجمع عمومی تایید خواهد شد.

در اینجا، نیویورک پست توضیح داد که این مسیر مستلزم «اجماع میان کشورهای عضو دائم است که دسترسی به این موقعیت را به توازن‌های پیچیده سیاسی و دیپلماتیک مرتبط می‌کند.»

در مقابل، این وب‌سایت تاکید کرد که ترامپ احساس می‌کند در میان گروهی از نامزدها که توسط یک منبع آگاه به عنوان هفت نامزد «ضعیف» توصیف شده‌اند، فرصت آشکاری وجود دارد.

در میان نامزدهای اصلی، میشل باشله، رئیس جمهور سوسیالیست سابق شیلی، که ممکن است با مقاومت آمریکا روبرو شود، و رافائل گروسی، مدیر کل فعلی آژانس بین المللی انرژی اتمی آرژانتین، که ممکن است با نگرانی های انگلیس در مورد جزایر مورد مناقشه فالکلند روبرو شود، قرار دارند.

در همین راستا، نیویورک پست اظهار داشت که طرح ترامپ با انتخاب نامزدی از آمریکای لاتین یا کارائیب، منطقه‌ای که آخرین بار توسط خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل پیشین سازمان ملل از پرو بین سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۱ نمایندگی می‌شد، انتظارات را دگرگون خواهد کرد.

منبع: المیادین