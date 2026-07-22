نیویورک پست مدعی شد دونالد ترامپ از ایده دبیرکل شدن جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، حمایت می‌کند؛ ادعایی که هنوز به‌صورت رسمی تأیید نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیویورک پست به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، فاش کرد که او می‌خواهد جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد شود.

هنوز مشخص نیست که آیا اینفانتینو می‌خواهد برای این سمت نامزد شود یا خیر، و همچنین مشخص نیست که آیا ترامپ مستقیما این ایده را با او در میان گذاشته است یا خیر.

این وب‌سایت خاطرنشان کرد که نام اینفانتینو با توجه به رابطه نزدیک او با ترامپ در جریان میزبانی آمریکا از بخشی از جام جهانی ۲۰۲۶ مطرح شده است، جایی که این دو نفر بیش از یک بار در کنار هم ظاهر شدند و هر یک نقش دیگری را در این مسابقات ستودند.

اینفانتینو از سال ۲۰۱۶ رئیس فیفا بوده و در سال ۲۰۲۳ برای یک دوره جدید دوباره انتخاب شد. او در طول ریاست خود، گسترش تورنمنت‌های فیفا را رهبری کرده است، که مهمترین آنها افزایش تعداد تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی به ۴۸ تیم با شروع دوره ۲۰۲۶ است.

جایگاه دبیرکل سازمان ملل متحد

قرار است دوره دوم آنتونیو گوترش، دبیرکل فعلی سازمان ملل، در تاریخ ۳۱ دسامبر به پایان برسد و پس از آن کشورهای عضو، فرآیند انتخاب جانشین او را بر اساس سازوکارهای موجود در این سازمان آغاز خواهند کرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد به توصیه شورای امنیت انتخاب می‌شود و پس از آن، توسط مجمع عمومی تایید خواهد شد.

در اینجا، نیویورک پست توضیح داد که این مسیر مستلزم «اجماع میان کشورهای عضو دائم است که دسترسی به این موقعیت را به توازن‌های پیچیده سیاسی و دیپلماتیک مرتبط می‌کند.»

در مقابل، این وب‌سایت تاکید کرد که ترامپ احساس می‌کند در میان گروهی از نامزدها که توسط یک منبع آگاه به عنوان هفت نامزد «ضعیف» توصیف شده‌اند، فرصت آشکاری وجود دارد.

در میان نامزدهای اصلی، میشل باشله، رئیس جمهور سوسیالیست سابق شیلی، که ممکن است با مقاومت آمریکا روبرو شود، و رافائل گروسی، مدیر کل فعلی آژانس بین المللی انرژی اتمی آرژانتین، که ممکن است با نگرانی های انگلیس در مورد جزایر مورد مناقشه فالکلند روبرو شود، قرار دارند.

در همین راستا، نیویورک پست اظهار داشت که طرح ترامپ با انتخاب نامزدی از آمریکای لاتین یا کارائیب، منطقه‌ای که آخرین بار توسط خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل پیشین سازمان ملل از پرو بین سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۱ نمایندگی می‌شد، انتظارات را دگرگون خواهد کرد.

منبع: المیادین

برچسب ها: رئیس فیفا ، دبیرکل سازمان ملل ، جام جهانی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
دبیر کل ملل متحد شدن نه تجربه ونه سواد آنچنانی می خواد فقط کمی بعضی وقتها باید احساس نگرانی کنی همین!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۳۱ تير ۱۴۰۵
مزدوران بین المللی خیلی هوای یکدیگر را دارند !!!
معلومه ترامپ از خوش رقصی های اینفانتینو
خیلی راضیه !!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
پس آشکار شد چرا اینفانتینو امتیازهای ویژه برای ترامپ و آمریکا قائل شد
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۲:۰۷ ۳۱ تير ۱۴۰۵
ترامپ فکر میکنه سیاست بچه بازیست خودش احمقه همه دنیا رو احمق فرض کرده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۳۱ تير ۱۴۰۵
هر چی آدم پست فطرت است می خواهد توسط ترامپ به سازمان ملل معرفی شود. چه سازمان مللی؟!
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
سیب زمینی بیشتر از دبیر کل فعلی تکون میخوره
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
وقتی مستربین رییس سازمان ملل می شود.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
وقتی امریکا توسط عده‌ای احمق هدایت می شود پیشنهاد احمقانه امری خوشایند برای آنها خواهد بود.
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۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۳۱ تير ۱۴۰۵
جام جهانی رو که به گند کشید حالا میاد دنیا رو هم به گند بکشه
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
ورزش در سیاست نبود که
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۷
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